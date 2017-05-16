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Существуют такие отрасли, в которых не стоит избегать русского языка. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил член правления фармацевтической компании Olainfarm Салвис Лапиньш. Так он прокомментировал новость о том, что в Эстонии инструкции ко всем продающимся безрецептурным лекарствам перевели на русский и английский языки.

"Я патриот своего языка, и я понимаю, что ему больше негде развиваться кроме Латвии, но есть темы, где на это давить не стоит. Здравоохранение является одной их таких тем", - заявил Лапиньш.

Он также подчеркнул, что покупателям не стоит обращаться за сведениями о лекарствах на желаемом для них языке в Интернет, так как там не всегда можно найти достоверную информацию.

"Наша компания самостоятельно занимается переводом. И переводим все за собственные средства. Даже большие аннотации - на два листа А4. На сегодняшний день все продукты имеют инструкции как на латышском языке, так и на русском", - отметил Лапиньш.

Напомним, что переводы инструкций по применению всех 388 безрецептурных лекарств внесены в эстонский регистр лекарств с 1 мая. Благодаря нововведениям русскоязычные жители Эстонии, а также гости страны, пользующиеся английским языком, смогут лучше понимать медицинский текст, чтобы правильно и безопасно принимать лекарства.