Общество фармацевтов: надо способствовать эффективному употреблению лекарств (3)

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Эксклюзив | 16 мая 2017 года, 18:05

Любая инициатива, способствующая эффективному употреблению лекарств, достойна одобрения. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразила председатель правления Латвийского общества фармацевтов Кития Блумфелде. Так она прокомментировала новость о том, что в Эстонии инструкции ко всем продающимся безрецептурным лекарствам перевели на русский и английский языки.

"Все, что способствует надежному и эффективному употреблению медикаментов надо одобрять", - заявила Блумфелде.

В свою очередь, она добавила, что в целом люди небрежно относятся к большому объему информации.

"Мы просто это не читаем. А если и читаем, то очень выборочно. Мало кто вникает в подробности правил употребления лекарств, учитывает возможные реакции на организм и обращает внимание на комбинации активных веществ. Ведь это кажется нам малоинтересным", - отмечает Блумфелде.

Она также подчеркнула, что если к инструкциям, которые уже переведены на литовский и эстонский язык, добавить текст на английском и русском языках, то аннотация станет больше походить на книгу.

Напомним, что переводы инструкций по применению всех 388 безрецептурных лекарств внесены в эстонский регистр лекарств с 1 мая. Благодаря нововведениям русскоязычные жители Эстонии, а также гости страны, пользующиеся английским языком, смогут лучше понимать медицинский текст, чтобы правильно и безопасно принимать лекарства.

Комментарии 3
Оккупант1 час назад
Хоть кто-то прозрел!Вообще это дебелизм запрещать писать инструкции,к таким вещам как лекарства,на русском языке!Что делать например пенсионерам,у которых нет под рукой интернета?И которые например плохо владеют латышским языком?Дети у них например за границей работают, либо вообще детей нет,что им в таком случае делать?Бегать по соседям?Это маразм!За такие деньги что с нас дерут тут за лекарства,должно быть все как полагается!
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Дмитрий 37 минут назад
Я считаю,что это полный дебилизм. При доступности лекарств, львиную долю перевели на рецепты.Поразило даже то, что Борная кислота стала по рецептам. Больше стали выпендриваются семейные, которые выписывают что дороже. Так муж моей сестры не долечил пневмонию из-за отказа врача выписать еще антибиотиков, а через 2 месяца всплыли осложнения. Я уже не говорю о том, как навариваются на лекарствах сети аптек.
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Оккупант23 минуты назад
На счет Борной кислоты конечно вообще жесть,мы летом часто с друзьями играем в ноус,так теперь Борную кислоту хрен достанешь без рецепта,благо знакомый один с России привозит)))
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