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Любая инициатива, способствующая эффективному употреблению лекарств, достойна одобрения. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразила председатель правления Латвийского общества фармацевтов Кития Блумфелде. Так она прокомментировала новость о том, что в Эстонии инструкции ко всем продающимся безрецептурным лекарствам перевели на русский и английский языки.

"Все, что способствует надежному и эффективному употреблению медикаментов надо одобрять", - заявила Блумфелде.

В свою очередь, она добавила, что в целом люди небрежно относятся к большому объему информации.

"Мы просто это не читаем. А если и читаем, то очень выборочно. Мало кто вникает в подробности правил употребления лекарств, учитывает возможные реакции на организм и обращает внимание на комбинации активных веществ. Ведь это кажется нам малоинтересным", - отмечает Блумфелде.

Она также подчеркнула, что если к инструкциям, которые уже переведены на литовский и эстонский язык, добавить текст на английском и русском языках, то аннотация станет больше походить на книгу.

Напомним, что переводы инструкций по применению всех 388 безрецептурных лекарств внесены в эстонский регистр лекарств с 1 мая. Благодаря нововведениям русскоязычные жители Эстонии, а также гости страны, пользующиеся английским языком, смогут лучше понимать медицинский текст, чтобы правильно и безопасно принимать лекарства.