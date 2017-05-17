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Вчера, 16 мая, произошла утечка также и резервных тем сочинений для экзамена по латышскому языку.

Как заявила после заседания комиссии Сейма по образованию, науке и культуре представитель Латвийской ассоциации руководителей образования Айя Мелле, она располагает информацией о том, что некоторые ученики знали не только темы третьей части, но и резервные темы.

Мелле намерена обсудить происшествие с Государственным центром содержания образования. Школы, в которых произошла утечка, она не назвала, отметив лишь, что речь идет не только о столичных школах.

Как заявили в Центре, до сих пор официальной информации или жалоб на эти случаи не поступило. Центр отмечает, что экзамен в сложившейся ситуации пересдавать не придется, и каждая ситуация при исправлении экзаменационных работ в июне будет оцениваться по отдельности.

В свою очередь, учительница латышского языка и литературы 95-й Рижской средней школы Майя Берке в интервью радио Baltkom высказала мнение, что утечка тем для сочинений не могла произойти в школах, так как запечатанные конверты с вопросами открываются в присутствии учеников и наблюдающих педагогов из других школ.

"Конверт запечатан, он находится в сейфе. Его вскрывают в присутствии наблюдателей: учителей из других школ и учеников. Когда конверт выбирается из сейфа, во всяком случае в нашей школе, его всегда дают пощупать, увидеть, что он запечатан и там действительно все в порядке, и тогда в присутствии свидетелей он вскрывается. Поэтому я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, как может произойти, что никто не заметит, что конверт заранее вскрыт", - сказала Майя Берке.

Напомним, как уже писал Mixnews, вчера Госцентр содержания образования получил от нескольких учебных заведений информацию об утечке тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку. Центру пришлось внести изменения в третью часть экзамена, то есть предложить резервные темы.