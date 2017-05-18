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министр благосостояния Янис Рейрс подписал в Софии конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием против женщин в семье, или так называемую Стамбульскую конвенцию. Министерство юстиции было против, ссылаясь на то, что конвенция противоречит предусмотренным в Конституции и международных документах правах родителей выбирать образование для своих детей.

18 мая 2013 года в Латвии было побито 10 рекордов жары этого дня, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Температурные рекорды были превышены в Лиепае, Скулте, Приекули, Гулбене, Зосены, Скривери, Зиланы, Резекне, Руене и Бауске. Самая высокая температура была в Гулбене - 30,1 градуса, в Резекне - 30 градусов и Зиланы - 29,9 градусов.



18 мая 2012 года в Чикаго президент Андрис Берзиньш дал интервью американскому телевидению.

18 мая 2011 года начался сбор подписей за проведение референдума по отмене ограничений на социальные пособия.



В этот же день президент Затлерс первым из всех президентов Латвии отвечал на вопросы пользователей Twitter, в режиме реального времени.

18 мая 2010 года в Латвию с визитом прибыл президент Российской торгово-промышленной палаты, бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков и сопровождавшая его делегация.

В тот же день Бюро по защите Конституции решило все-таки выдать ректору Латвийского университета Марцису Аузиньшу допуск к государственной тайне. Как пояснила пресс-секретарь БЗК Байба Рата-Салиня, после проведения дополнительной проверки директор БЗК Янис Кажоциньш воспользовался своим правом выдать Аузиньшу специальное разрешение на работу с государственной тайной.

В тот же день сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией были задержаны мэра Юрмалы Раймондс Мункевицс и член правления Юрмальской скорой помощи Нормундс Пирантс. Они пытались дать взятку в размере 5 тысяч латов депутату Ивете Блауе, чтобы обеспечить благоприятный исход голосования по выражению недоверия Мункевицу. И были приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно.



18 мая 2009 года скончался старейший на тот момент офицер латвийской армии, кавалер ордена Виестура Алфред Пориетис. Ему было 100 лет и это был последний офицер довоенной латвийской армии, окончивший военную академию. Воевал в легионе Ваффен СС.

В тот же день стало известно, что откусивший накануне у охранника одного из рижских ночных клубов ухо британский полицейский утверждал, что ему подали счет, превышающий 1000 латов. Британец сообщил, что протестовал, но ситуация обострилась, он почувствовал угрозу со стороны охраны, вследствие чего началась драка.

18 мая 2008 года в музее замка Ливонского ордена была обнаружена пропажа двух экспонатов - уникальных орденов Трех звезд стоимостью около 700 латов. В ходе расследования полиция установила, что кража орденов была совершена в Ночь музеев. Экспонаты были возвращены в музей.

18 мая 2007 года правление Латвийской хоккейной федерации решило, что Олег Знарок продолжит работу в качестве главного тренера сборной Латвии по хоккею. Несмотря на то, что сборная Латвии не справилась с поставленной перед ней задачей на Чемпионате мира по хоккею в Москве и не вошла в число первых 12-ти команд, правление ЛХФ единогласно решило, что Знарок должен продолжить работать с ней в прежнем качестве, поскольку сейчас в команде происходит смена поколений, и менять тренера в этом процессе было бы неразумно.



В тот же день в Национальном Художественном музее была открыта выставка "Нашей Свинье — 70", где можно было ознакомиться с одним из излюбленных образов латышского скульптурного искусства - знаменитым изваянием Свиньи, которое 70 лет назад высек из гранита известный латышский скульптор Теодор Залькалнс.

В тот же день в Ригу прибыл новый троллейбус «Солярис Троллино 18», который впоследствии получил номер 666. Как раз в этот день его будущий первый водитель Марис Иннус путешествовал по Румынии и направлялся в музей графа Дракулы. Об этом странном совпадении сообщила газета «Вести Сегодня».

18 мая 2006 года Сейм отклонил предложенные объединением «За права человека в единой Латвии» поправки к закону об образовании, предусматривающие для школьных самоуправлений право самим выбирать язык изучения учебных предметов. За поправки проголосовали 19 депутатов, против было 68, воздержались трое. Депутат ТБ/ДННЛ Юрис Добелис заявил: «Это - очередная провокация, попытка уменьшить использование латышского языка».



В тот же день в Рижском замке прошло торжественное мероприятие по случаю нового сорта тюльпанов BulbRights BV, выведенного селекционерами из Нидерландов, которому дано имя President Vaira. Сообщалось, что селекционеры решили дать имя Вайра новому сорту тюльпанов, чтобы отметить достижения Президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и латвийского народа в восстановлении и укреплении демократической страны и что селекционеры трудились над выведением нового цветка почти семь лет. Президент расписалась в особом сертификате, и , освящая цветок шампанским, вспомнила о том, что в детстве, живя в Марокко, нашла необыкновенный лесной тюльпан. Однако позже выяснилось, что этот сорт выведен другой голландской фирмой и зарегистрирован под другим названием в каталоге цветов. А компания BulbRights BV подозревается у себя на родине в спекуляциях с гибридными сортами тюльпанов.

В тот же день оператор телефонной связи ООО Lattelekom сменил свое название на Lattelecom. Основная причина смены названий -- изменения на рынке и в структуре концерна, отметил председатель его правления Нил Мелнгайлис. Сообщалось, что мена названия обойдется оператору в 400 тысяч латов.

18 мая 2005 года стало известно, что полиция обнаружила в одной из рижских квартир на ул.Ницгалес подпольное производство программного обеспечения Microsoft, что причинило фирме ущерб примерно в 3 миллиона долларов США. По информации полиции, на нелегальном производстве копии программного обеспечения Microsoft изготавливались, тиражировались и распространялись в промышленных объемах для распространения в Латвии и за рубежом с использованием интернет-магазина eBay.de. Нелегальная продукция распространялась в течение нескольких лет и была настолько высококачественной, что реализовывалась как оригинальная по цене, лишь немного меньшей стоимости подлинной продукции фирмы, сообщили в полиции.

18 мая 2004 года на заседании комиссии Сейма по обороне и внутренним делам обсуждался вопрос о проблемах, которые могут возникнуть в Латвии в связи с увеличением притока беженцев после вступления в ЕС. Начальник Управления по делам гражданства и миграции Вилнис Екабсонс считал, что после вступления Латвии в ЕС возможен небольшой приток ищущих убежища, но он не представляет угрозы для Латвии, поскольку беженцы ищут экономических благ, которые она им пока предложить не может. А начальник департамента по делам беженцев УДГМ Байба Биеза заявила, что притока беженцев, желающих попасть в ЕС, чтобы легализовать свой статус, можно было бы ожидать главным образом из Белоруссии или России.

18 мая 2003 года первый латвийский контингент из 36 военнослужащих, в который входили специалисты по снабжению и обеспечению, а также шесть специалистов по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов, отправился в Кувейт.

В тот же день после длившихся более трех суток работ была устранена крупная авария водопровода в Риге на улице Бривибас, из-за которой было перекрыто движение по улице и нарушена подача воды в близлежащих районах.

18 мая 2001 года 1-я Рижская городская больница и 7-я Рижская клиническая больница "Гайльэзерс" объявили, что из-за недостаточности финансирования с 1 июня прекращают прием плановых пациентов.

В тот же день в рижском универмаге "Центрс" на втором этаже был торжественно открыт первый пункт публичного доступа в интернет, так называемый э-киоск. Сообщалось, что в киоске в любое время дня и ночи будут доступны ресурсы латвийского сектора интернета, а со временем и международные. Оплата принималась телекартами "Латтелеком", первые два месяца работал бесплатно.

18 мая 2000 года Сейм внес изменения в закон о праздничных и памятных датах, установив 17 июня Днем оккупации Латвийской Республики.

В тот же день у латвийского посольства в Москве прошел митинг ЛДПР под лозунгами "Бойкот товарам из Латвии!", "Разорвать дипотношения с Латвией!", "Руки прочь от советских патриотов!". Лидер партии Владимир Жириновский заявил, что намерен добиться от российского правительства полного экономического бойкота и разрыва дипломатических отношений с Латвией и что накануне "подпольные латвийские боевики" сожгли автомобиль, принадлежащий ЛДПР.

18 мая 1998 года Сейм голосами 53 депутатов принял в третьем чтении новый Уголовный закон, который заменил действовавший с 1961 года Уголовный кодекс Латвийской ССР.

18 мая 1989 года Верховный Совет Латвийской ССР создал комиссию по выработке концепции гражданства.

18 мая 1968 года газета «Ригас Балсс» расcказала о строительстве первого 12-этажного дома в Риге — на улице Каниеру, на берегу Даугавы. Бригада Героя Социалистического Труда Язепа Стрельча обещала, что в начале июня здание уже будет под крышей. Там же начаты подготовительные работы для строительства еще нескольких таких домов, писала газета.

18 мая 1940 года президент Карлис Улманис подписал дополнения и изменения к Закону о печати. Цензуре подлежало не только содержание объявлений, но и их расположение на газетной полосе. Штраф за нарушение – до 20 тысяч латов или арест до 3-х месяцев.



18 мая 1934 года был утвержден девятнадцатый и последний в довоенной Латвии Кабинет министров с Карлисом Улманисом во главе. К нему перешли функции Сейма, в нем было 11 министров. Просуществовал до 20 июня 1940 года.

18 мая 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: «...Целых 7 лет стоял заткнутым и молчал красивый фонтан, украшающий собой сквер перед зданием Оперы. Только теперь отцы нашего города одумались, раскачались, написали соответствующую бумажку в Соответствующее учреждение, где был отдан приказ «кому следует» и, неожиданно, на радость игравшей в сквере детворы, вдруг из скульптурной группы забили весёлые струйки воды, и беспрерывною цепью посыпались бесчисленные бриллиантовые дробинки водяной пыли. Позабытое старожилами и невиданное новыми поселенцами Риги эффектное зрелище сразу сделалось центром внимания публики и, кажется, не пройдёт и двух воскресных дней, как «вся Рига», в одиночку и группами, совершит паломничество в сквер , возле Оперы. Говорят , что фонтан будет бить лишь по воскресным и праздничным дням» .



18 мая 1915 года в Риге были проведены испытания гусеничной машины «Вездеход», разработанной мастером Русско-Балтийского машиностроительного завода Александром Пороховщиковым. При испытании её скорость достигала 25 км/час. Поскольку Пороховщиков планировал установку бронирования и вооружения, «Вездеход» часто называют одним из первых русских проектов танка.

Фото - president.lv, mixnews.lv, coe.int, газета "Латвияс Авизе", журнал "Атпута", Википедия.