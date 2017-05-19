19 мая 2016 года Сейм в окончательном чтении принял закон о Латгальской специальной экономической зоне, куда вошли 17 краев и город Даугавпилс. Цель создания СЭЗ - способствовать развитию Латгальского региона, привлекая инвестиции для развития производства и инфраструктуры и создания новых рабочих мест

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В тот же день на базе Воздушных сил в Лиелварде, c участием американского истребителя F-15, успешно прошла сертификация системы торможения воздушных судов. Это был первый такой самолет в Лиелварде, он прибыл из Массачусетса, пилот - майор Brett “Dutch” Vanderpass.

В тот же день газета «Латвияс Авизе» сообщила, что в рамках мероприятий столетия государства планируется принять политические решения об уступках для неграждан. Рассматриваются различные варианты - автоматическое предоставление гражданства родившимся в независимой Латвии детям неграждан, право голосовать на муниципальных выборах или даже полная ликвидация статуса негражданина и предоставление гражданства всем, предупреждала газета.



19 мая 2015 года в Риге в рамках саммита Восточного партнёрства состоялась встреча бывших руководителей стран и правительств Восточной Европы, организованная азербайджанским центром Низами Гянджеви. Обсуждалось положение на Украине.

19 мая 2014 года утром в больницу Вентспилса прибыл специально оборудованный транспорт с анестезиологом и медсестрой, чтобы транспортировать избитого нидерландского моряка, который поступил в больницу в ночь на 11 мая с тяжелой травмой головы. Его отправили вначале в Ригу, а затем специальным санитарным самолетом в Роттердам. Моряк участвовал в проходивших в Вентспилсе военных учениях Open Spirit.

В тот же день, согласно Закону о хранении, использовании документов бывшего Комитета государственной безопасности и констатации факта сотрудничества лиц с КГБ СССР, заканчивался срок давности для бывших агентов КГБ, но в 2013 году был продлён до 2044 года.

Тем же вечером восточные и северо-восточные регионы Латвии пересек грозовой фронт, который оставил без электроснабжения почти 20 тысяч потребителей. Мощный ветер ломал деревья, опоры электролиний, рвал провода.

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19 мая 2013 года на соревнованиях наблюдателей за птицами «Битва башен 2013» был обнаружен новый для Латвии вид птиц — ходулочник. На канале Лубанс-Звидзе его заметила команда «М-эргли», в состав которой входили Янис Кузе, Марис Страздс и Нормунд Зейдакс. Ходулочник широко распространен в Африке, Азии, Америке и Австралии, а в Европе северной границей его ареала является Белоруссия.

В тот же день военный атташе Латвии в Грузии полковник-лейтенант Янис Мичанс совершил аварию недалеко от Боржоми, в результате которой пострадал местный житель. Местные жители провели пикет у посольства Латвии в Тбилиси, требуя лишить Мичанса дипломатического иммунитета и привлечь к ответственности. Мичанс после аварии был отозван из Грузии.

19 мая 2011 года президент Валдис Затлерс заявил, что не поддерживает предложения организации "Мозаика" по изменениям в законах, касающихся легализации отношений между партнерами одного пола.. "Они фактически предусматривают легализацию однополых отношений, приравнивая их к законному браку, который защищен основным законом нашей страны. Это можно назвать скрытой попыткой обойти охраняемые Конституцией основные ценности и ослабить значение института брака. Поэтому для меня эти предложения неприемлемы, и в такой форме я поддержать их не могу", сказал Затлерс.



19 мая 2010 года премьер-министр Валдис Домбровскис отправился с трехдневным визитом в Афганистан. Это был первый в истории Латвии случай, когда глава правительства посетил вооруженные силы, участвующие в международной операции за рубежом.

В тот же день более тысячи человек собрались на Болотной площади Москвы, чтобы выразить протест решению Европейского суда по правам человека по делу ветерана Великой Отечественной войны Василия Кононова. Участники митинга — активисты молодежного движения «Молодая гвардия «Единой России», члены молодежно-патриотических и ветеранских организаций столицы. Молодые люди держали в руках транспаранты: «Своих не бросаем!», «Василия Кононова — оправдать!», «Победа деда — моя победа!».



В тот же день президент Валдис Затлерс встретился с президентом российской Торгово-промышленной палаты Евгением Примаковым.

В тот же день председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Петерис Кригерс заявил на телеканале LNT: «Мы — народ „раздавленных ёжиков“, потому что не умеем защитить свое государство». Фраза про «раздавленного ежика» принадлежит лидеру Народной партии Андрису Шкеле. Осенью 2009 года он заявил, что «глава государства не должен выглядеть, как раздавленный ёжик».

19 мая 2009 года министр финансов Эйнарс Репше заявил: «Этот кризис с божьей помощью мы скоро преодолеем или, по крайней мере, находимся на пути к этому».



В этот день в ходе своего визита в США президент Валдис Затлерс посетил компанию Microsoft.

В тот же день на озере Энгурес в Тукумском районе впервые была замечена египетская цапля, сообщили орнитологи. Наблюдатели отмечали, что птица провела на восточном берегу озера весь день, а затем она направилась в сторону зарослей по центру водоема. Таким образом, на тот момент в Латвии был зарегистрирован 341 вид птиц.

19 мая 2008 года посол США в Латвии Чарльз Ларсон открыл стройплощадку нового здания посольства США в Риге на ул.Калнциема 160.



В тот же день в Шарм-эль-Шейхе, на Всемирном экономическом форуме, президент Валдис Затлерс встретился с президентом Египта Хосни Мубараком.

В то же утро в Валмиере злоумышленники выдавили витрину магазина, проникли внутрь и вынесли сейф с 11 000 латами.

19 мая 2007 года партии «Равноправие» и «Свободный выбор народов в Европе», до сих пор составлявшие объединение «За права человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ), в субботу на объединительном съезде слились в одну партию под названием ЗаПЧЕЛ.

19 мая 2006 года парламентская фракция объединения ТБ/ДННЛ подала на рассмотрение Сейма новый законопроект о репатриации и эмиграции, главная цель которого - способствовать возвращению латышей на родину и добровольному выезду нелояльных государству лиц, приехавших в Латвию в период ее советской оккупации. Предполагалось, что репатриирующимся в Латвию и эмигрирующим из Латвии будет выплачиваться пособие на переезд в установленном правительством размере.

В тот же день стало известно, что после продолжавшихся несколько месяцев переговоров с владельцами английского футбольного клуба Blackpool - семьей Оустонов — латвийский банкир Валерий Белоконь согласился инвестировать в клуб 5 миллионов фунтов стерлингов (5,2 миллионов латов).

19 мая 2005 года в Риге начался международный форум глухих. Они обсуждали, как способствовать более широкому использованию языка жестов для более успешной интеграции неслышащих в общество. В Латвии язык жестов сейчас признан законом о языке и государство должно обеспечивать связь пользующихся им людей с госучреждениями, рассказал руководитель Латвийской ассоциации глухих Арнолд Павлинс.

В тот же день заседание комитета Рижской думы по безопасности и порядку, посвященное ограничению проституции, закончилось решением поддержать предложение депутата Андрея Вилкса - узнать мнение самих "жриц любви" о том, на каких улиц города им хотелось бы предлагать свои услуги. Председатель комитета Андрей Крастиньш решил, что депутаты должны сами отправиться "в гости к девочкам".

19 мая 2004 года Сейм неожиданно решил предать гласности документы архива КГБ СССР - так называемые мешки ЧК. Одновременно сейм решил еще на 10 лет продлить срок ограничений, лишающих бывших работников КГБ занимать государственные должности и баллотироваться на выборах в парламент и местные самоуправления.

В тот же день газета "Диена" сообщила: «Заболеваемость туберкулезом, почти в восемь раз превышающая уровень 15 "старых" стран ЕС, более высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей, инфекционных болезней, недостаточная вакцинация от дифтерии -- это только некоторые из фактов, перечисленных в издании Всемирной организации здоровья (ВОЗ) "10 вещей, которые нужно знать о здоровье в 10 новых странах ЕС". Эти факты характеризуют Латвию как одну из самых "больных" стран ЕС».

В тот же день утром двое вооруженных мужчин совершили налет на расчетную группу Latvijas Unibanka на ул.Дунтес 56 в рижском микрорайоне Саркандаугава и похитили из сейфа около 180 000 латов, прихватив с собой кассеты с записью видеонаблюдения. Это было крупнейшее вооруженное ограбление в истории Латвии.

19 мая 2002 года в Вецате Валмиерского района был пойман медведь, который вышел к лодочной станции и направился вдоль реки Салаца. Ни в Лигатненском зверопитомнике, где в одной клетке уже живут 3 взрослых медведя, ни в Рижском зоопарке места для него не нашлось. Медведя уничтожили в связи с подозрениями на то, что он заражен бешенством, что вызвало протесты и демонстрации защитников животных.

19 мая 2000 года рано утром на территории посольства Латвии в Москве был сожжен автомобиль, облитый из-за ограды горючим веществом. МИД России осудил этот акт вандализма.

В тот же день должен был состояться централизованный экзамен по математике, который был перенесен на 27 мая, так как содержание экзамена за день до его проведения стало известно школьникам. Старшеклассники устроили пикет у здания Министерства образования и науки, требуя гарантий, что экзамен состоится.

19 мая 1999 года парламентская комиссия по иностранным делам одобрила рассмотрение Сеймом в срочном порядке межправительственного соглашения между Латвией и Китаем о гражданском воздушном сообщении.

19 мая 1994 года Сейм принял закон, согласно которому 29 мая 1994 года на выборах в самоуправление была избрана Рижская Дума.

19 мая 1992 года Верховный Совет ЛР принял законы "О бан­ках" и "О Банке Латвии".

В тот же день Латвия была принята в Международный Валютный Фонд.

19 мая 1979 года в Даугавпилсе была отмечена температура воздуха +29,9 градуса, что стало рекордом этого дня для Латвии.



19 мая 1977 года в Риге, во Дворце спорта, открылся Х Всесоюзный кинофестиваль, проходивший по очереди в столицах союзных республик. На открытии было зачитано поздравительное письмо от Брежнева, главный приз получил документальный фильм «Повесть о коммунисте», про жизнь всё того же Леонида Ильича.



19 мая 1941 года в Ригу из Москвы прибыли лауреаты Сталинской премии — заслуженные артисты-орденоносцы Любовь Орлова и режиссер Григорий Александров. На вокзале знаменитых представителей киноискусства встречал целый полк поклонников, писала газета «Падомью Латвия», сообщив, что артисты будут гостить в Риге долго. А уезжать им пришлось уже после начала войны.

19 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Бывшій латвийский консул в Данциге К. Кушкевиц на днях арестован в Лозанне и отправлен в Данциг, где он должен будет предстать перед судом. Как известно, Кушкевиц замешан в дело контрабандного ввоза кокаина. Перевозивший кокаин Рудольф Матиссон пользовался при перевозке кокаина иэ Германии в Париж и из Германии в Латвию печатью Данцигского консула Кушкевица. Дело о контрабанде кокаина взволновало всю международную дипломатию и было передано следователю по важнейшим делам Эвансу, который выехал в Париж, но Кушкевица там уже не застал. Тогда латвийское министерство иностранных дел вступило в связь с иностранными государствами в целях поимки и задержания Кушкевица, который в Данциге совершил также ряд других преступлений — присвоение денег и растрату».

Фото - Минобороны ЛР, president.lv,valdisdombrovskis.lv,liveinternet.ru, журнал "Атпута".