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Главный недостаток основных принципов налоговой политики - это отсутствие комплексности. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил мэр Вентспилса Айварс Лембергс, комментируя минимальную заработную плату латвийцев.

"В ходе налоговой реформы планируется повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро. При этом необлагаемый минимум на каждого иждивенца составит 250 евро. Мы помним, что каждый имеет право вернуть часть своих расходов на образование, факультативы, медицинские услуги. А как это будет возможно, если брутто зарплата человека составляет 430 евро, и у него, например, два иждивенца? Он не сможет воспользоваться льготами", - рассказывает Лембергс.

Он также отметил, что как раз те, кто получают минимальную зарплату, не смогут воспользоваться всеми льготами. Такие привилегии будут доступны людям с зарплатой в 1000 евро.

"Целью реформы должно быть обогащение жителей Латвии, а не наоборот. Мы посчитали, что число людей, которые не смогут пользоваться льготами возрастет с 50 000 до 80 000", - сообщает Лембергс.

Он также подчеркнул, что для успешной реализации налоговой реформы, минимальная зарплата в Латвии должна составлять 700 евро.

"Вот я получаю несколько сотен тысяч евро каждый год. У меня есть сын. И разве справедливо, что я при таких доходах тоже могу получать эти 250 евро в подарок за иждивенца? Мне кажется, что нет", - заявил Лембергс.

Напомним, что правительство поддержало подготовленные Минфином основные принципы налоговой политики на 2018-2021 годы.