Эксклюзив |

Готовиться к исполнению партии "Белого лебедя" в балете “Лебединое озеро” на музыку Петра Ильича Чайковского очень тяжело. Сложность же заключается не только в ежедневных физических тренировках, но и в необходимости точного копирования взмаха крыльев лебедя, рассказала в эксклюзивном интервью радио Baltkom прима-балерина Большого театра, заслуженная артистка России (2016) и лауреат премии "Золотая маска" (2007) Евгения Образцова.

Интервью вышло в рамках круглого стола на тему “Птицы” в среду. Его провела Марина Зимонина.

Baltkom: Евгения, близок ли вам образ лебедя из балета "Лебединое озеро"? Если да, то чем?

Евгения Образцова: Да, конечно близок. Это один из самых привлекательных образов в балете. Я думаю, что каждая балерина мечтает воплотить этот образ на сцене. Лебедь - красивая птица и она олицетворяет балет. "Лебединое озеро" - это прекрасный спектакль на музыку Чайковского.

Baltkom: Как вы работали над преображением в образ лебедя?

Е.О.: Преображение - это достаточно долгая и сложная работа, которая требует технического совершенства. Руки, положение шеи и головы - все должно соответствовать образу птицы. Все эти техники нарабатываются в зале. Но, помимо этого, нужна подпитка из вне - необходимо любоваться прекрасными птицами. Мои педагоги всегда мне советовали наблюдать за лебедями, особенно за их крыльями. Лебедь - большая птица и нужно быть с ней в соответствии.

Baltkom: И вы специально наблюдали за лебедями?

Е.О. Конечно, я наблюдала и не раз. Они прекрасны. Я смотрела и пыталась скопировать их движения.

Baltkom: Что самое сложное в партии "Белого лебедя"?

Е.О. Повторюсь - это руки. Пластика рук в этом спектакле - самое сложное, но в то же время самое привлекательное и желанное. Важно придать свой стиль спектаклю, ведь у каждой балерины есть свои особенности, а их надо подчеркнуть, показать с лучшей стороны и в итоге создать незаурядный образ.

Baltkom: Как долго вы готовились к спектаклю?

Е.О. Мое первое выступление было в 2010 году, и подготовка к нему заняла не менее трех месяцев. Но нельзя назвать точное количество дней, недель или месяцев, которые мне потребовались на подготовку к этому спектаклю. Могу сказать, что работа над своим образом в этом спектакле шла долго и непрестанно.

Baltkom: И включала в себя ежедневные тренировки?

Е.О. Да, конечно.

Baltkom: Евгения, танец в образе какой птицы вы бы хотели исполнить?

Е.О. Жар-птицы!

Baltkom: А себя вы больше идентифицируете с какой птицей?

Е.О. Себя? С человеком, скорее всего (смеется)!

Baltkom: Есть ли у вас любимые птицы?

Е.О. Так трудно сказать, но мне нравятся красивые птицы и красивые животные. Я не могу назвать любимую, так как восхищаюсь всем животным миром. Все живое, трогательное и красивое, - это меня восхищает.

Напомним, 17 мая на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", на тему "Птицы" в рамках которого вышло интервью с Евгением Образцовой.

Фото: classicalmusicnews