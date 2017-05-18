Лембергс - оппонентам: я способен на многое, это как бык - всех и сразу (6)
Эксклюзив | 18 мая 2017 года, 07:33
Влиятельный политик, даже в возрасте, способен на многое, таким образом мэр Вентспилса Айвар Лембергс в интервью радио Baltkom ответил на критику своих оппонентов, которые считают, что ему пора уступить место молодым.
"Про меня оппоненты говорят: "Он устал, он постарел". А я смотрю и думаю, ну не молодой, конечно... Не буду хвастаться, но могу решать вопросы одним звонком, и даже - не набирая номер. Дело не в том, сколько кому лет в паспорте, важно, что человек может сделать. Это как молодой бык - всех и сразу", - иронично отметил Лембергс.
А этот олигарх сидит тут и понты колотит.