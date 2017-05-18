Лембергс - оппонентам: я способен на многое, это как бык - всех и сразу (6)

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Эксклюзив | 18 мая 2017 года, 07:33

Влиятельный политик, даже в возрасте, способен на многое, таким образом мэр Вентспилса Айвар Лембергс в интервью радио Baltkom ответил на критику своих оппонентов, которые считают, что ему пора уступить место молодым.

"Про меня оппоненты говорят: "Он устал, он постарел". А я смотрю и думаю, ну не молодой, конечно... Не буду хвастаться, но могу решать вопросы одним звонком, и даже - не набирая номер. Дело не в том, сколько кому лет в паспорте, важно, что человек может сделать. Это как молодой бык - всех и сразу", - иронично отметил Лембергс.

Комментарии 6
Олег 1 час назад
Ай молодец. И правильно.Этим твердолобым и толстокожим так и надо. Тут и добавить нечего.
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eiroskeptiki.lv16 минут назад
Миленький, ну, так сделай одним звонком, чтобы всё наладилось в твоей стране! У тебя и деньги есть, и телефон навеняка )))) тоже. Разгреби хоть одну проблему, - ну, например.....блин, тут не знаешь, за что схватиться.
А этот олигарх сидит тут и понты колотит.
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varbut.com1 час назад
На словах :-)
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