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Влиятельный политик, даже в возрасте, способен на многое, таким образом мэр Вентспилса Айвар Лембергс в интервью радио Baltkom ответил на критику своих оппонентов, которые считают, что ему пора уступить место молодым.

"Про меня оппоненты говорят: "Он устал, он постарел". А я смотрю и думаю, ну не молодой, конечно... Не буду хвастаться, но могу решать вопросы одним звонком, и даже - не набирая номер. Дело не в том, сколько кому лет в паспорте, важно, что человек может сделать. Это как молодой бык - всех и сразу", - иронично отметил Лембергс.