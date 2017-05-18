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Компания airBaltic принесла извинения Артуру Страхову, которого не пустили на рейс Рига-Лондон, за причиненные неудобства. Как отметила руководитель отдела корпоративных коммуникаций airBaltiv Алиса Бриеде, пассажира не пускали на самолет из-за соображений безопасности.

"Безопасность является главным приоритетом для авиакомпании airBaltic. Именно авиакомпания несет ответственность за выполнение всех требований безопасности, включая проверку проездных и личных документов в соответствии с инструкциями по безопасности и согласно законодательству. В данном случае проверка документов потребовала больше времени, чем обычно, поскольку пассажир представил редкую комбинацию документов, при этом они входили в список исключений. В связи с этим агент в аэропорту уведомила пассажира и службу безопасности airBaltic, которая начала углубленную проверку", - сказала она.

По ее словам, Служба безопасности авиакомпании airBaltic оперативно связалась с иммиграционными властями Соединенного Королевства для уточнения информации о наличии у пассажира разрешения на въезд в страну.

"После консультаций с соответствующими учреждениями авиакомпания airBaltic получила подтверждение о том, что документы пассажира, в том числе штамп-разрешение на проживание на острове Мэн действителен, и он может проживать в Соединенном Королевстве. После того как авиакомпания получила подтверждение от ответственных учреждений, пассажир был допущен на следующий доступный рейс в Лондон", - отметила Бриеде.

Как ранее писал Mixnews.lv, 11 мая, национальная авиакомпания airBaltic не пустила пассажира по имени Артур Страхов на рейс Рига–Лондон, сообщает портал Aerotime. Такое решение было принято из-за того, что сотрудников компании смутила стоявшая в его паспорте печать о виде на жительство на острове Мэн.

Страхов является гражданином России, но проживает в Великобритании. В паспорте у него стоит печать о виде на жительство на острове Мэн, из-за которой в рижском аэропорту и возникла конфликтная ситуация, отмечает портал.

Мужчине отказали в посадке на рейс, так как персонал airBaltic не был уверен, что эта печать разрешает въезд в Великобританию.