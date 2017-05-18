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Сборная Латвии, в целом, хорошо показала себя на Чемпионате мира по хоккею. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал спортивный журналист Арманд Пуче. По мнению эксперта, игроки латвийской команды показывают новый стиль игры.

"Латвийские игроки хорошо показывала себя на протяжение всех 10 дней чемпионата. За это время было 7 игр. Это очень насыщенный график, ведь надо играть, восстанавливаться и тренироваться. На это чемпионате мы увидели новый стиль игры от Боба Хартли", - сказал Пуче.

По словам журналиста, наступили новые времена латвийского хоккея.

"Мы увидели новые сочетания, новый стиль. Думаю, это только начало. Сейчас хорошая обстановка и в команде, и в Федерации хоккея. Перемены хорошие. Кто-то может сказать, что нам не повезло. Но не бывает, что сразу все идет отлично. Это игра, а наши хоккеисты нас порадовали", - отметил он.

Добавим, в среду вечером игроки сборной вернулись в Латвию. Самой большой популярностью пользовался вратарь Элвис Мерзликин, который, кстати, извинился за свои слова о России и КХЛ, которые были поняты не совсем верно.

Напомним, латвийская сборная в последнем туре чемпионата мира по хоккею в группе А в решающем матче за выход в четвертьфинал в жесткой и упорной борьбе в серии буллитов уступила хозяйке турнира - сборной Германии со счетом 3:4. Таким образом Латвийская сборная завершила участие в ЧМ-2017 и возвращается домой.

Напомним, Латвия начала чемпионат с уверенных побед над Данией (3:0) и Словакией (3:1), затем не без труда одолела Италию (2:1), а после этого уступила трижды подряд грандам группы: Швеции (0:2), США (3:5) и России (0:6).