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Итоги муниципальных выборов определит ленивый избиратель. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказал политический эксперт Юргис Лиепниекс. По его словам, в Латвии складывается исключительная ситуация, когда высокий рейтинг политика не гарантирует ему победу.

"Ушаков cейчас лидирует очень уверенно - увереннее нельзя. Рейтинг его списка 46%, а у ближайших конкурентов - около 6%. В любой другой ситуации это означало бы то, что Ушаков станет мэром. Любой хотел бы сотрудничать с таким сильным лидером. Но в латвийской политике не так! Он со своими 46% может не стать градоначальником, а станет кто-то с 6%", - сказал эксперт.

По словам Лиепниекса, это решается очень маленьким числом голосов.

"Все дело будет решать ленивый человек, так называемый ленивый избиратель. Они есть у всех партий. Они знают, за какую партию голосовать, но думают, что и без них выберут, а у них хорошая погода, рыбалка, плохая погода. Вот они и решат, кто будет мэром следующие четыре года. Такая ситуация в политике бывает редко, чаще в двухпартийной системе. Для нашей ситуации, многопартийной системы, это не типично. Кого интересует результат - голосуйте за свою партию!", - подчеркнул он.

Напомним, что 3 июня выборы проводятся в 119 самоуправлениях, где предстоит избрать в общей сложности 1614 депутатов.