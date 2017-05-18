Эксклюзив |

Итоги муниципальных выборов определит так называемый "ленивый" избиратель. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказал политический эксперт Юргис Лиепниекс. По его словам, в Латвии складывается исключительная ситуация, когда высокий рейтинг политика не гарантирует ему победу.

"Ушаков cейчас лидирует очень уверенно - увереннее нельзя. Рейтинг его списка больше 46%, а у ближайших конкурентов - около 6%. В любой другой ситуации это означало бы то, что Ушаков станет мэром. Любой в мире хотел бы сотрудничать с таким сильным лидером. Но в латвийской политике не так! Он со своими 46% может не стать градоначальником, а станет кто-то с 6%", - сказал эксперт.

По словам Лиепниекса, это решается очень маленьким числом голосов.

"Все будет решать так называемый "ленивый" избиратель. Они есть у всех партий. Они знают, за какую партию голосовать, но думают, что и без них выберут, а у них хорошая погода, рыбалка, плохая погода. Вот они и решат, кто будет мэром следующие четыре года. Такая ситуация в политике бывает редко, чаще в двухпартийной системе. Для нашей ситуации, многопартийной системы, это не типично. Кого интересует результат - голосуйте за свою партию!", - подчеркнул он.

Напомним, что выборы в самоуправления Латвии состоятся 3 июня этого года. На муниципальных выборах можно проголосовать только на участке, в список которого избиратель включен.

Проголосовать можно и досрочно - за три дня до дня выборов. В день выборов 3 июня избирательные участки будут открыты для голосования с 7.00 до 22.00. Предварительное голосование проводится 31 мая с 17.00 до 20.00, 1 июня с 9.00 до 12.00 и 2 июня с 10.00 до 16.00.