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В честь 100-летнего юбилея Латвийского государства, 18 мая стартовал проект "Обеги Латвию", в рамках которого все желающие могут за 18 дней обежать вокруг страны.

Как ранее радио Baltkom рассказал создатель проекта, бегун и архитектор Динс Вецанс, цель проекта – мотивировать латвийцев стремиться к своим целям, а также сломать стереотипы о невозможности их достижения.

Маршрут забега проходит через 43 края Латвии. Люди могли подать заявку на участие в проекте заранее, или же присоединиться уже в процессе. В каждом из мест, где планируется остановка, будут установлены пункты контроля, где любой желающий сможет присоединиться к марафону.

Организаторы обещают, что приложат максимальные усилия, чтобы сделать забег интересным. У участников будет возможность побывать в самых дальних точках Латвии, увидеть самый высокий маяк, рыбацкие поселки и различные необычные объекты как, например, сказочные тропы Мазсалацы, Большую Чертову пещеру в Сигулде, а также множество других интересных объектов.

Как в интервью радио Baltkom отметил организатор проекта Динс Вецанс, 100-летия Латвийского государства – отличный повод для того, чтобы бросить обществу новый вызов и показать, что не нужно бояться стремиться к большим целям.

По его мнению, латвийцы - спортивный народ, поскольку в каждом крае постоянно организуются различные марафоны и спортивные соревнования.

"Латвийцы - спортивный народ. Это подтверждается всеми марафонами, соревнованиями, которые проводятся в каждом крае. Я приглашаю всех побегать и доказать самим себе, что мы можем многое и даже больше", - говорит Вецанс.

Каждый желающий может подключиться к марафону на любом этапе:

• 1 день (18 мая) - Рига-Салацгрива

• 2 день (19 мая) - Салацгрива-Мазсалаца

• 3 день (20 мая) - Мазсалаца-Валка

• 4 день (21 мая) - Валка-Яунлайцена

• 5 день (22 мая) - Яунлайцена-Вилака

• 6 день (23 мая) - Виляка-Карсава

• 7 день (24 мая) - Карсава-Шкяуне

• 8 день (25 мая) - Шкяуне-Краслава

• 9 день (26 мая) - Краслава-Еглайне

• 10 день (27 мая) - Еглайне-Нерета

• 11 день (28 мая) - Нерета-Бауска

• 12 день (29 мая) - Бауска-Аугсткалне

• 13 день (30 мая) - Аугсткалне-Езере

• 14 день (31 мая) - Езере-Руцава

• 15 день (1 июня) - Руцава-Павилоста

• 16 день (2 июня) - Павилоста-Микельторнис

• 17 день (3 июня) - Микельторнис - Мерсаргс

• 18 день (4 июня) Мерсаргс - Рига

Более подробную информацию можно найти на странице проекта "Обеги Латвию" в социальной сети Facebook.

Добавим, ранее спортсмен Динс Вецанс за 28 дней пробежал 28 марафонов, преодолевая 42,2 километров каждый день и теперь решил за 18 дней обежать Латвию. Он приглашает других жителей присоединиться к нему и выбрать любую, удобную для себя - 500 м, 5 км, 50 км и т.д.