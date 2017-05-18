Эксклюзив |

Я, Николай Яременко, приветствую вас в первый день отдыха на чемпионате мира по хоккею – уже не из Кельна, а из Парижа.

А было ли такое, что российская хоккейная сборная играла матч чемпионата мира в Париже? Известный хоккейный обозреватель Павел Лысенков подсказал мне, что – нет. И это – удивительно. Потому что Франция принимает этот турнир в пятый раз. 1968 год – чемпионат мира проходил в рамках Олимпийских игр в Гренобле. Сборная СССР завоевала золото, лучшим бомбардиром стал Анатолий Фирсов. Но это все-таки не Париж. Столица Франции была в деле только в 1951 году, однако тогда сборная СССР не выступала на чемпионатах мира. Вот чем уникален визит игроков под руководством Олега Знарка в Париж.

Париж опасается терактов, поэтому на стадионе запрещена продажа сувенирных шайб. Вдруг кто-то их начинит взрывчаткой и бросит на лед? Но вот плюшевые талисманы Астерикс и Обеликс расходятся на ура – по 27 евро за штуку.

Да и болельщики во Франции горячие, футболом и регби натренированные, баскетболом и гандболом выпестованные. Самый экстаз тут был, когда сборная Франции вынесла Финляндию со счетом 5:1. Жаль, что «петушки» так и не попали в плей-офф. Зато теперь можно поболеть за сборную России. Ведь в Париже живет много русских.

Но это всё предощущение перед четверговым четвертьфиналом.

А вот то, что творилось во вторник… Увы, ни россиянам, ни тем более латвийцам радости не доставило. Сборная Латвии – команда, которая всех поразила и порадовала, и тремя победами на старте, и упорными сражениями дальше – осталась вне плей-офф. И что особенно обидно: десяти очков не хватило. При том, что проходным баллом в иные годы было как раз 10 очков. Латвия проиграла Германии по буллитам, увидела красный свет перед собой, а сборную России тем самым отправила на одну игру в Париж.

Четвертьфинал с Чехией – в четверг, 18 мая, в 17:15. Три других встречи – США – Финляндия. Канада – Германия и Швейцария – Швеция. Рискну сделать прогноз, что в полуфиналах встретятся США – Швеция и преждевременный финал мечты Канада – Россия.

Николай Яременко, главный редактор российского издания "Советский спорт", сайта sovsport.ru – специально для радио Baltkom.