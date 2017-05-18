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Дискуссия парламента о всенародном избрании президента - популизм чистой воды. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог Ивар Иябс, комментируя возможное избрание президента Латвии прямым голосованием.

"Что касается практических результатов, то я абсолютно уверен, что нынешний Сейм не способен ни на какие серьезные реформы политической системы. В первую очередь - среди представленных партий нет никакого единого мнения. Во-вторых, даже если бы они договорились о таком решении, то абсолютно не было бы никакого единого мнения о том, как это должно было бы происходить. Потому что в этом вопросе весь дьявол скрыт в деталях. Кто будет выдвигать кандидатов? Какова будет процедура избрания? Дискуссия вокруг всенародно избираемого президента процентов на 95 является чистым популизмом", - заявил Ивар Иябс.

Напомним, как писал Mixnews, на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за всенародное избрание президента Латвии.