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Мультфильм "Пластилиновая ворона" - это абсурдные трансформации, которые делали непрофессиональные и наивные художники и режиссеры, поэтому он и стал культовым. Такое мнение высказал в рамках программы "Круглый стол", посвящённой птицам на радио Baltkom, один из создателей этого фильма, режиссёр анимационного кино Игорь Ковалев.

"Мы вместе с Александром Татарским и детьми сделали два коротких фильма по детским рисункам и продемонстрировали писателю Эдуарду Успенскому. Он их посмотрел и предложил написать сценарий к третьему фильму. Конечно, мы согласились. И вот этот сумасшедший сценарий – это его стихи, которые мы просто проиллюстрировали с помощью пластилина. Сделать ворону из пластилина так же была его идея. Так и появился образ пластилиновой вороны", – сообщил режиссер.

"Наша ворона - это пародия на басню Эзопа "Ворона и лисица", которую пересказал Иван Андреевич Крылов. Во всех моих авторских работах фигурируют птицы, в том числе и вороны. У меня даже фильм есть – "Птица на окне". Он посвящён вороне", - рассказал Ковалев.

Так же режиссёр рассказал, что очень любит ворон и они ему напоминают о детстве и юности.

"Для меня это птица детства. Когда я в юношеские годы переехал из Киева в Москву, то сразу заметил, что киевские вороны чёрные, а московские - серые с чёрными крыльями. Так я познакомился с двумя разными видами этих птиц и они меня волнуют до сих пор", - рассказал художник.

Отдает он должное и интеллекту ворон.

"Место проживания влияет на характер вороны. В городе им доступен корм и они его легко могут добыть из мусора. В условиях мегаполиса вороны быстро ассимилировались и привыкли жить с людьми. За городом эти птицы более дикие и осторожные. Ворона очень умная птица. Очень. Есть дрессировщики, которые дрессируют ворон и даже заставляют их говорить, как попугаи. Они легко поддаются дрессуре", - отметил создатель "Пластилиновой вороны".

В то же время популярность мультфильма до сих пор его удивляет.

"Для меня по сей день загадка, почему наш фильм "Пластилиновая ворона" стал культовым. Я совершенно не считаю его уникальным – это полупрофессиональная работа. Но такого разгильдяйства в анимации до нас не было. Мы с Татарским не были профессиональными режиссерами и аниматорами и вот этот весь наш, так сказать, наив и непрофессионализм вылился во что-то совершенно новое. Люди на ура восприняли наш клип, песню и сумасшедшую, нелогичную, абсурдную пластилиновую трансформацию", - поделился Ковалев.

Напомним, 17 мая на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвящённая Птицам.