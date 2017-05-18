Эксклюзив |

Сегодня, после 18.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться запрет российских сайтов на Украине.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, на Украине закрыли доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к сервисам компании "Яндекс". Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал во вторник, 16 мая, украинский лидер Петр Порошенко. Текст документа опубликован на официальном сайте президента Украины. Также под санкции попали сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Кроме того, в документе говорится об ограничениях на вещание, а также о блокировании активов российских телекомпаний "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "Звезда", "НТВ-Плюс", ТНТ, ОТР и РЕН ТВ.

Санкции введены в действие сроком на три года.