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Латвия, как всегда, хочет выделиться и показать, какая она крутая, заявляя одной из первых о необходимости продления антироссийских санкций из-за событий на Украине, об этом в эфире программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom заявил мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Мы кричим о санкциях против России, чтобы все заметили, какие мы крутые. Ну и какая у нас цель? Хотим, чтобы об этом услышали за океаном, так можно написать письмо. Конечно, в контексте событий на Украине, американцы следят за развитием ситуации", - сказал Лембергс.

Напомним, два дня назад министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о необходимости сохранения санкций против России до полной реализации Минских договоренностей. Глава МИД Латвии также считает, что Европейскому Союзу необходимо продолжать демонстрировать единую позицию по вопросу об агрессии России на Украине.

Министр указал, что необходимо и в дальнейшем оказывать международную поддержку процессу проведения реформ на Украине и политической воле Украины продолжать начатые реформы.