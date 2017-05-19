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Меняться и развиваться в Латвии должны все представители общества, а не только русскоязычное население. Об этом в эфире радио Baltkom заявил скульптор, руководитель кафедры моды Латвийской академии художеств Айгар Бикше. Так он прокомментировал заявление режиссера Виестурса Кайришса о том, что в Латвии так и не удалось произвести европейски ориентированных русских.

"Я считаю, очень глупо думать, что ты кого-то переделаешь. Даже обидно. Если бы мне кто-то сказал: вот, мы его не переделали - на месте русских я бы обиделся. Я думаю, что в этом государстве, люди, которые здесь живут, они все должны меняться. Не так, что одни должны меняться, а другие - сразу европейцы", - сказал Бикше.

Напомним, режиссер театра и кино Виестурс Кайришс ранее заявил, что за последние годы Рига стала намного более русским городом, а большинство русскоязычных жителей, которые наполняют столицу Латвии, не являются европейцами.