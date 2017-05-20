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на Комаровском рынке в Минске, во время Дней Риги, был открыт «Рижский куток» (Рижский уголок).



В тот же день в Пекине руководитель Дирекции консульского и дипломатического обеспечения Министерства иностранных дел Михаилс Попковс и посол Латвии в Китае Марис Селга открыли первый в Китае центр приема запросов на латвийские визы. Здесь можно подавать запросы на визы, а далее документы будут передаваться на рассмотрение в посольстве Латвии.



20 мая 2015 года от Рижской думы стартовал первый в Латвии марафон электромобилей по маршруту: Рига - Ане (Озолниекский край) - Елгава - Ауце - Тервете - Элея - Бауска - Рига. В Елгаве на острове Паста был организован электромобильный парад, где все желающие смогли подробно рассмотреть все электромобили, участвовавшие в пробеге.



20 мая 2014 года в Даугавпилсе, в Дубровинском парке, снова был зажжён Вечный огонь. Первый раз он был зажжён 27 июля 1984 года и потушен в 1991 году. Мемориал был разграблен и восстановлен в 2006 году, но огонь зажигался два раза в году - 9 мая и 27 июля, в день освобождения города от фашистов. Возрождение Вечного огня стало возможным благодаря инициативной группе под руководством Валерия Ощенкова.



20 мая 2013 года агентство ЛЕТА сообщило, что у депутата Юрмальской думы Мариса Дзенитиса возникли подозрения в пропаже мэрской цепи и, по его мнению, виноват в этом прежний руководитель города Гатис Трукснис. Цепь стоимостью 3000 латов была изготовлена по заказу бывшего мэра. Она сделана из серебра 925-й пробы и покрыта золотом 999-й пробы. Большие расходы на цепь вызвали широкий общественный резонанс, поэтому Трукснис постепенно выплатил ее стоимость и пообещал подарить думе после ухода с должности.

20 мая 2011 года мэр Риги Нил Ушаков в эфире Radio 101 сообщил: «В 2009 году была такая ситуация, когда американские военные корабли зашли не в Ригу, а в Вентспилс. Американцы посчитали, что возникнет угроза их безопасности, если они сойдут на берег здесь». Это было сделано по соображениям безопасности с учётом предупреждения на сайте посольства США о тех столичных кабаках и клубах, в которых иностранцев регулярно обманывают, например, выставляя за заказанные напитки счета в сотни и тысячи латов, пояснил мэр.

В тот же день Бюро по борьбе с коррупцией начало уголовный процесс по так называемому делу олигархов. Центральной фигурой расследования был депутат Айнарс Шлесерс, в рамках дела были проведены обыски у мэра Вентспилса Айвара Лембергса и лидера Народной партии Андриса Шкеле.

20 мая 2010 года газета «Неаткарига» опубликовала интервью с мэром Риги Нилом Ушаковым, где мэр пообещал, что тариф на проезд в общественном транспорте повышен не будет.

20 мая 2009 года всемирно известная группа Depeche Mode объявила об отмене своего концерта в Риге.



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Республикой Суринам — государством в Южной Америке.

20 мая 2008 года генпрокурор Янис Майзитис сообщил журналистам, что в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией пропало в общей сложности 89 868 латов, 38 445 евро (примерно 27 тыс латов) и 27 287 долларов США (примерно 11,5 тыс латов). Двум сотрудникам БПБК - руководителю отдела обеспечения режима секретности Индре Вейпе и главному специалисту отдела Янису Имше было предъявлено обвинение в связи с пропажей денег.

В тот же день руководство государственной полиции Латвии официально попрощалось со своим прежним зданием в Риге на ул. Бривибас 61. На торжественном мероприятии начальник госполиции генерал Алдис Лиелъюксис снял табличку со здания, а представитель Музея оккупации Ричард Петерсонс рассказал об истории этого здания, где ранее находился КГБ Латвийской ССР.

В тот же день агентство ЛЕТА сообщило, что депутаты объединения "За права человека в единой Латвии" Яков Плинер и Владимир Бузаев продолжают курить в кафе парламента, несмотря на указание о том, что курение здесь запрещено. Оба парламентария - заядлые курильщики со стажем. Во время недавней акции в Сейме по проверке уровня угарного газа в выдохе, показатель Плинера был одним из самых высоких. Недалеко от кафе парламента имеется специально оборудованная курилка, однако депутаты предаются вредной привычке прямо в кафе, указало агентство.

20 мая 2007 года ночью двое пьяных пассажиров парома Regina Baltica, курсировавшего между Ригой и Стокгольмом, устроили пожар в каюте. Оба пассажира каюты сами разожгли огонь, а потом не смогли погасить пламя. Оба они находились в состоянии опьянения.

В тот же день, примерно в 18.00, в полицию поступило сообщение о том, что по улице Краста едет автомобиль, за рулем которого сидит ребенок. Полицейские задержали автомобиль Mercedes - такси, которым управлял 12-летний подросток, ранее объявленный в розыск как без вести пропавший.

20 мая 2006 года объединение Латвийской первой партии (ЛПП) и "Латвийского пути" (ЛП) на своем политическом форуме выдвинуло главную задачу - достичь за 10 лет уровня жизни Ирландии и за четыре года повысить среднюю зарплату по меньшей мере до 500 латов.

20 мая 2005 года 275 заключенных Парлиелупской тюрьмы отказались от завтрака. Причина - тюремные охранники отобрали у одного уголовного авторитета мобильный телефон, из-за чего он шумно выразил недовольство и пригрозил отказом от пищи. Но на обед пошли почти все.

В тот же день МИД Латвии, дольше года не имевший сведений о задержанном в Эквадоре латвийском гражданине, наконец получил официальное подтверждение того, что задержанный за провоз наркотиков бывший дизайнер моды Роландc Привертс до сих пор находится в эквадорской тюрьме и условиями содержания в ней доволен. В начале февраля 2004 года Привертс был задержан в аэропорту Гуайякиля при вылете. При нем и на его сидячем месте в самолете было обнаружено 894 грамма кокаина.

Сенат США единогласно принял резолюцию с требованием к правительству России признать и принести извинения за "незаконную оккупацию и аннексию" Латвии, Литвы и Эстонии. Документ выражал "мнение конгресса", является рекомендательным и не требует подписи президента США.В документе указывалось, что признание Россией факта незаконной оккупации и аннексии прибалтийских государств приведет к улучшению отношений между ними и Россией и "укрепит стабильность в регионе".

20 мая 2004 года посол Белоруссии Вадим Ламков заверил министра иностранных дел Латвии Рихарда Пикса в том, что Белоруссия не будет строить на реке Западная Двина четыре ГЭС, не проконсультировавшись предварительно с Латвией.

В тот же день посольство Венесуэлы в Хельсинки известило министерство иностранных дел Латвии о том, что уже с 16 апреля Латвия была включена в перечень стран, граждане которых в качестве туристов могут въезжать в Венесуэлу без виз, предъявляя вместо них туристические карточки.

20 мая 2003 года замначальника Госполиции Арвид Мархелс сообщил, что незадолго до проведения финала "Конкурса песни Евровидения - 2003" полиция купила за 230 000 латов автомашину Mercedes Benz, специально оборудованную для разгона толпы. Экипаж автомашины состоит из трех человек. Для ее обслуживания в Израиле прошли обучение 12 латвийских полицейских.



В то же утро прибывшую поездом из Москвы в Ригу на конкурс песни Евровидения российскую группу «Тату» на Центральном вокзале встречали несколько десятков фанов и пара сотен журналистов из разных стран. В тот момент, когда «татушки» вышли из поезда, встречавшие дружно включили свои мобильные телефоны, и над перроном прозвучала мелодия «Нас не догонишь».

20 мая 2002 года парламентская фракция ТБ/ДННЛ подала проект дополнительных поправок к законам о самоуправлениях, предусматривающих предъявление дополнительных требований к владению депутатами самоуправлений государственным языком. Поправки к закону "О самоуправлениях" предусматривали за Сеймом право распускать думу местного самоуправления в случае, если она не соблюдает установленный Конституцией и законами рабочий язык самоуправлений.

В тот же день депутаты Сейма от Народной партии и объединения ТБ/ДННЛ в целях повышения безопасности организации азартных игр и предотвращения легализации добытых преступным путем средств в азартных играх ввести регистр посетителей казино.

20 мая 2000 года президент Вике-Фрейберга встретилась с игроками сборной Латвии по хоккею и поблагодарила их за достижения на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Каждый хоккеист в знак благодарности за создание образа Латвии в мире получил памятный подарок - портрет президента.

В тот же день на чемпионате Латвии по пауэрлифтингу (силовое троеборье) рижанка Анжелина Романович установила в течении одного дня 12 абсолютных рекордов страны.

В тот же день в Вецатской волости Валмиерского района полиция задержала молодого медведя, набросив на него петлю. Перед этим зверь взобрался на дерево, и его пришлось стащить на землю. В ухе медведя была обнаружена ярко-желтая бирка.

20 мая 1999 года Государственной Думой в первом чтении были приняты проекты федеральных законов «О мерах Российской Федерации по предотвращению нарушения основных прав и свобод граждан Российской Федерации и российских соотечественников в Латвийской Республике» и «О мерах по оказанию гуманитарной помощи гражданам Российской Федерации и российским соотечественникам, постоянно проживающим в Латвии, в связи с массовыми нарушениями прав человека и прав русского народа». Однако президент Ельцин резко выступил против этих законов, указав, что «реализация предусмотренных в проекте федерального закона мер не только приведет к негативным последствиям для российской экономики, но и отрицательно скажется на положении лиц, защита прав которых по замыслу авторов законопроекта должна быть обеспечена».

20 мая 1999 года министерство обороны Швеции сообщило, что шведское правительство Швеции по просьбе стран Балтии решило продать им отдельные виды вооружений, в которых после сокращения армии Силы обороны Швеции не нуждаются. Министр обороны Талавс Юндзис пояснил, что оружие не будет предоставлено в качестве гуманитарной помощи, хотя его продают по сравнительно низким ценам. Законодательство Швеции запрещает дарить оружие.

20 мая 1997 года начал действовать безвизовый режим вьезда в Данию для неграждан Латвии.

20 мая 1996 года сотрудники немецкого посольства вернули Латвийскому историческому музею 40 экспонатов, вывезенных в 1944-м году и хранившихся в музее Висбадена.

20 мая 1991 года в был Риге учрежден Комитет по защите конституции и прав граждан СССР и Латвийской ССР под руководством Алфреда Рубикса.

20 мая 1987 года в Риге, в парке «Зиедонядарзс», был скинут с пьедестала памятник поэту Александру Чаку. Хулиганское повреждение памятника вызвало большой общественный резонанс.



20 мая 1936 года газета «Ритс» писала: «Вчера на Спилвских лугах приземлился английский спортивный летчик Замуэльсон, который через Каунас, Ригу, Таллин летит в Стокгольм на выставку самолётов. Замуэльсон летит на биплане типа Dragon, у которого два мотора «Джипси» каждый в 140 лошадиных сил, скорость 240 км/ч. Среди других авиационных инструментов встроен также автоматический пилот. Который требует большого пространства, но даёт летчику возможность, после того как он с помощью компаса вывел машину на правильное направление, отдохнуть от вождения и поспать. Самолет в это время движется вперед. Африканский летчик капитан Х.Цукурс сказал, что английский самолет — настоящая радиолаборатория. В самолет Цукурса автоматический пилот не встроен, так как это требует много пространства и очень дорого».

20 мая 1924 года, когда в Сейме обсуждалась проблема финансирования образования, депутат Янис Райнис задался вопросом: «Разве латышский народ, который по своей сути - я это знаю и я в это верю - является терпимым, должен посредством своего правительства обижать другой народ?».

20 мая 1920 года в Риге состоялся первый выпуск латвийской Военной школы. Дипломы получили 233 пехотных и 67 артиллерийских офицеров. С утра на Эспланаде выпускников приветствовал президент Чаксте, на другой день они отправились на фронт.



20 мая 1915 года появились первые бумажные деньги, выпущенные на территории Латвии - долговые расписки либавского городского самоуправления, отпечатанные в местной мастерской Г.Мейера. 28 мая 1919 года они были приравнены к деньгам ЛР и признаны официальным платёжным средством. Были в ходу до 1 января 1925 года.

20 мая 1887 года в инвентарной книге Рижского латышского общества были зарегистрированы первые предметы древних латышей - два каменных топора из Айзкраукле. Они положили начало собранию Латвийского исторического музея.

20 мая 1654 года в Вест-Индии на острове Тобаго была основана колония Курляндского герцгоства. Капитан Виллем Молленс объявил остров «Новой Курляндией».

Фото - mixnews.lv, МИД ЛР,kasjauns.lv, facebook.com, газеты "Час" и "Ритс", Википедия.