21 мая 2015 года на должность президента Латвии была официально выдвинута кандидатура министра обороны Раймондса Вейониса. Его выдвинули депутаты СЗК Ингмарс Лидака, Аугустс Бригманис, Гундарс Даудзе и Валдис Скуиньш, а также лидер "Единства "Солвита Аболтиня. Как заявил Вейонис, его приоритетами на должности президента будут национальное единство, патриотизм и социальная справедливость.

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В тот же день в Риге открылся двухдневный саммит Восточного партнерства, на который прибыли руководители 28 стран ЕС и представители шести стран Восточного партнерства - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины. Саммит начался с официального рабочего ужина руководителей стран.



В тот же день информационное агентство ЛЕТА сообщало: «Инсталляция с напоминающей президента РФ Владимира Путина куклой на кресте спилена и лежит во дворе Углового дома. При этом ни она, ни другие экспонаты пока не убраны со территории выставки "Диссидент". "Художник не планирует восстанавливать эту инсталляцию, так как ГАО "Валстс некустамие ипашуми" (ВНИ) чинит препятствия всякий раз, когда предпринимается новая попытка", - рассказал организатор выставки Томс Янсонс. По мнению художников, объект уже достиг своей цели».



21 мая 2014 годa в международном аэропорту «Рига» впервые в его истории приземлился самолет Boeing 747-8 - крупнейший летательный аппарат этого авиастроительного концерна. Рига стала 150-м аэропортом в мире, который обслуживает этот самолет. Максимальное расстояние полета Boeing 747-8 - 8130 километров, ширина крыльев - 68,5 метра, длина - 76,3 метра, высота - 19,4 мeтров.

Тем же утром в здании правительства сработала «тревожная кнопка»,и нескольким десяткам работников пришлось покинуть здание. Услышав сигнал тревоги, здание правительство покинули премьер-министр Лаймдота Страуюма, сотрудники ее бюро и Государственной канцелярии, другие работники и посетители. Вскоре после 10 часов людям было разрешено вернуться. В течение 15 минут была установлена и устранена причина тревоги. Система оповещения сработала из-за задымления в кафе правительственного здания.

21 мая 2013 года около 15.50 в аэропорту «Рига» по техническим причинам совершил вынужденную посадку патрулирующий воздушное пространство стран Балтии самолет НАТО Mirage F1 CR. Французское военное руководство направило в аэропорт "Рига" специалистов для выяснения ситуации.

В тот же день член совета Госконтроля Айвар Эрглис сообщил, что министерства и госучреждения вновь проводят на бюджетные средства различные мероприятия, заказывая кондитерские изделия и нанимая ведущих. Так, например, Государственная служба леса заказала для такого мероприятия кондитерские изделия на сумму 2 тысяч латов, а Государственная земельная служба потратила на мероприятие для работников с ведущим и угощением 5273 лата.

В тот же день под Скулте разбился автомобиль Ferrari, стоимостью 180 000 евро. По словам водителя, который участвовал в автопробеге суперкаров Gumball 3000, на скользкой дороге он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В ДТП никто не пострадал, кроме автомобиля. Это происшествие было названо самой дорогой аварией года.



21 мая 2012 года латвийские и эстонские должностные лица опровергли распространенную ранее пресс-службой литовского президента информацию о том, что в Чикаго, где проходит саммит НАТО, должна состояться встреча президента США Барака Обамы с лидерами трех Балтийских стран, указав, что запланировано только совместное фотографирование. Оно и состоялось -президент Берзиньш сфотографировался рядом с президентом США.

В тот же день стало известно, что в ходе интернет-голосования, которое проводилось британским порталом First Choice, Латвия заняла первое место в рейтинге наиболее красивых стран мира. В опросе, организованном турфирмой First Choice Holidays, Латвия набрала 3 000 или 25% голосов, оставив позади такие страны, как Мексика и Турция. Сотрудники компании были очень удивлены результатами голосования.

В тот же день представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила, что один из участников марафона Nordea - иностранный гражданин — умер. Мужчина участвовал в полумарафоне на 21 км. Во время забега ему стало плохо, он был доставлен в больницу, где позже скончался.

21 мая 2011 года заместитель руководителя департамента коммуникации Госканцелярии Лайне Кучинска сообщила, что премьер-министр Валдис Домбровскис и международно признанный экономист Андерс Аслунд написали книгу «Как Латвия преодолела финансовый кризис».



В тот же день в Риге, в бассейне гимназии Наталии Драудзини, был установлен зафиксированный Книгой рекордов Гиннеса рекорд в номинации «Самое большое число людей, игравших в шашки под водой». Играли 88 человек. Чемпионат по подводным шашкам организовал Нормундс Пауклис. Прежний рекорд был 52 человека.



21 мая 2010 года в Риге, на ул. Сколас возле колледжа Алберта была торжественно открыта скульптура трубочиста работы Евгения Шитова. В открытии скульптуры приняли участие мэр Риги Нил Ушаков и президент Латвийского братства трубочистов Варис Вилцанс.

21 мая 2009 года стало известно, что сотрудники Службы госдоходов в Рижском аэропорту проверяли авиапассажиров, прибывших рейсом из Бремена, когда натасканная на поиск наркотиков служебная собака Салли обратила усиленное внимание на мужчину, проходившего через таможенный пункт по зелёному коридору. Поведение собаки заставило таможенников пригласить эстонского гражданина 1989 года рождения для прохождения углублённого контроля, во время которого обнаружилось, что в тайниках, сделанных в его обуви, было спрятано 290,749 грамма гашиша.

В тот же день в Риге, на ул. Раунас, был задержан 27-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении, который забросал объедками банкомат. Как сообщили в Рижском региональном управлении полиции, объедки были сложены в стеклянную банку, но мужчина был настолько пьян, что промахнулся и попал ею витрину магазина. Объясняя свой поступок, мужчина рассказал, что остался без работы и средств к существованию, поэтому был зол на людей, которые берут в банкомате деньги.

В тот же день партия «Вису Латвияй!» начала кампанию под названимем «Brauc mājās!» — «Езжай домой!». С целю побудить «нелояльных людей» покинуть Латвию. «Латвия полна чужими для государства, недружественными и нелояльными людьми, в понимании которых независимость Латвии — это только кратковременная ошибка. Российские флаги и георгиевские ленточки на каждом шагу напоминают, что среди нас опасные и агрессивные люди», — говорилось в заявлении партии. В первый день под этим призывом подписались почти 2,5 тысячи человек.

21 мая 2008 года министр обороны Винетс Велдре в интервью Latvijas Avīze заявил, что в Латвии слишком мало внимания уделяется патриотическому воспитанию. Поэтому военное ведомство занялось разработкой соответствующей программы. «Я уверен, что патриотом может быть любой гражданин, в том числе и тот, кто дома не говорит по-латышски», — уверял министр. Как пояснил Велдре, Латвия, в отличие от «одной из соседних стран», не будет использовать молодежь для грязных политических игр.

21 мая 2007 года в 17.43 в Риге возле Управления таможни на улице Экспорта взорвался автомобиль Subaru. В результате взрыва был ранен руководитель уголовного управления таможни Службы государственных доходов Владимир Вашкевич.



В тот же день прибывшая с визитом в Латвию президент Ирландии Мери Макалис назвала президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу источником вдохновения для женщин. "Вы являетесь источником вдохновения для женщин, которые работают ради свободы... Вы - надежда и вдохновительница народа", - сказала Макалис на встрече с Вике-Фрейбергой.

21 мая 2006 года министры спорта стран Балтии и Северных стран в Риге договорились совместно призвать организаторов мирового чемпионата по футболу, который пройдет в Германии, сделать все, чтобы не допустить торговли людьми и массового притока в страну проституток на время турнира.

21 мая 2005 года стало известно, что бОльшая часть жителей города Лиепая, принявших участие в организованном городской думой опросе, отклонила идею назвать одну из улиц в честь покойного папы римского Иоанна Павла II. В городской центр приема посетителей поступили 22 опросных анкеты. Лишь четыре принявших участие в опросе жителя поддержали идею о переименовании либо улицы Католю, либо улицы Ракствежу в улицу Иоанна Павла II. Остальные 18 человек сказали "нет".

21 мая 2004 года президент Вике-Фрейберга приняла решение не провозглашать неожиданно принятые сеймом поправки к закону о сохранении документации КГБ, предусматривающие обнародование содержимого так называемых мешков ЧК.

В тот же день на совещании руководителей структур МВД Латвии заместитель начальника Полиции безопасности Юрис Лейтиетис заявил, что возможность терроризма в Европе продолжает возрастать, но Латвия не готова к борьбе с этим явлением.

21 мая 2003 года в Риге к городскому канал у Бастионной горки были доставлены пять лебедей из Рижского зоосада.Начальник отдела информации зоосада Ингмарс Лидака сообщил, что это - лебеди-шипуны, которых минувшей зимой люди принесли в зоосад замерзшими и истощенными.

В тот же день в самом центре Риги неизвестный преступник в парике напал на пункт обмена валюты в магазине алкогольных напитков «Арка», на пересечении улиц Тербатас и Дзирнаву и несколькими выстрелами в упор тяжело ранил приемщика. После чего скрылся на велосипеде, сбив по дороге ребенка. Прохожие попытались его остановить, однако он сделал несколько выстрелов в воздух и скрылся, свернув в сторону ул. А. Чака.

21 мая 2002 года депутат латвийского парламента и композитор Раймондс Паулс сообщил, что название широко известного несколько лет назад международного конкурса молодых исполнителей "Юрмала", который планировалось возобновить в Латвии тем летом, вероятнее всего будет изменено, так как в марте оно было запатентовано предприятием Elegant Express, которое раньше никакого интереса к проведению конкурса не проявляло. "Ясно, что жулики хотят получить деньги", - сказал Паулс.

В тот же день стало известно, что Киргизия не пустила в страну миротворцев из стран Балтии, которые должны были участвовать в антитеррористической операции под руководством НАТО. Официальное письмо из Бишкека о запрете на въезд латвийских миротворцев было получено МИД Латвии. Запрет объяснялся опозданием с предоставлением соответствующего заявления.

21 мая 2001 года 13 военнослужащих охранного полка МВД были помещены в Латвийский инфектологический центр c острой кишечной инфекцией.

21 мая 1999 года на углу улиц Зиргу и Шкюню в Старой Риге проигравший пари бывший банкир и бывший советник премьер-министра Марцис Бендикс торговал беляшами за советские деньги, таково было условие пари. Более подробная информация не разглашалась. Несмотря на то, что у Бендикса было разрешение на торговлю, полицией был составлен протокол о нарушении санитарно-гигиенических норм.

В тот же дент в Риге при участии президента Германии Романа Герцога были открыты обновленные помещения Института Гете.

21 мая 1996 года был положен первый кирпич в основание восстанавливаемого Дома Черноголовых в Риге.



21 мая 1989 года в Риге возле Центрального рынка прошли торжественные проводы в Москву избранных от Народного фронта народных депутатов СССР. Собрались около 20 тысяч человек. "Мы едем в Москву расторгать незаконный брак Латвии с СССР!" - заявил Дайнис Иванс.

21 мая 1947 года вышло закрытое постановление ЦК ВКП (б), которое предписывало, учитывая исторические и экономические традиции, замедлить темпы коллективизации сельского хозяйства в республиках Прибалтики.

21 мая 1938 года газета «Яунакас Зиняс» писала: «Чтобы способствовать лучшему проведению праздников песни, военный министр генерал Янис Балодис разрешил для их пропаганды использовать наши военные самолеты, из которых будут сыпать листовки. Первый раз листовки с военного самолета с приглашением посетить большой латышский праздник песни, рассыпят завтра в Даугавпилсе во время Праздника труда Восточной Латвии. Самолет прилетит в 19.30».

21 мая 1858 года было начато строительство железнодорожной линии Рига - Двинск (Даугавпилс). Был отслужен молебен на месте, где должен был построен первый рижский вокзал — Двинский. Генерал-губернатор Александр Аркадьевич Суворов заложил первую железную дорогу, бросив серебряной лопаткой из тачки с серебряной оковкой первые комья земли.

21 мая 1833 года состоялась церемония освящения и открытия Динабургской крепости. Император Николай I и высшее духовенство России после молебна в крепостном соборе совершили крестный ход по главному валу. Когда процессия находилась на валу, по флагштоку взвился освященный флаг крепости.

21 мая 1721 года молния попала в церковь Cв. Петра в Риге. Башня упала и подожгла шесть домов на нынешней улице Грециниеку.

21 мая 1677 года утром в Риге возник большой пожар, начавшийся от Пороховой башни. Полностью были уничтожены 250 домов, сгорели церкви Петра и Иоанна. Подозрение в поджоге пало на шведского моряка Андерсена. Под пыткой он показал, что поджог совершил немецкий студент Габриэль Франк.

21 мая 1547 года в Риге произошел большой пожар, сгорела колокольня Домского собора.

Фото- president.ru, mixnews.lv, daivings.lv, газета "Падомью Яунатне".