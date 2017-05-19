Эксклюзив |

В последнее время появилась тенденция следить за безопасностью гражданского общества, поэтому появились новые законодательные инициативы, которые регулируют интернет компании. При этом никто не имеет права блокировать сайт без предварительного объяснения на законодательном уровне. Такое мнение в рамках программы Baltkom-online, на радио Baltkom высказал директор внешних коммуникаций компании Rambler&Co Матвей Алексеев.

"Изначально сам по себе интернет разрабатывался в Соединённых Штатах Америки, одним из университетов армии США. Это устойчивая система, которую фактически невозможно выключить. То, что у интернета есть рубильник - сказки. Сеть специально была сделана по системе равнораспределенных адресов. Интернет - это большая инфраструктура и нельзя говорить о том, что ее можно заблокировать навсегда. Это миф", - сказал Алексеев.

"С другой стороны, в последнее время в разных странах возникла тенденция следить за обеспечением безопасности гражданского общества, в связи с этим появилось много новых законодательных инициатив, которые регулируют интернет-компании и всю инфраструктуру сети. Это оберегает сеть от внешнего вмешательства. Вы ведь прекрасно помните, что в начале этой недели прошла вирусная атака. Вирус WannaCry затронул весь мир. Это говорит о том, что разные государства должны заниматься обеспечением безопасности своего гражданского общества. Поэтому они обязаны вводить регулирование сети интернет", - сказал Алексеев.

Также он отметил, что решение Петра Порошенко принято без учета чьих-либо интересов.

"В данном случае, на мой взгляд, оно за гранью! Обычно принято проводить экспертизу и выносить решение на экспертное и общественное обсуждение, потом прорабатывать все детали, затем уже внедряется закон и только после идёт регулирование на уровне органов исполнительной власти. А здесь все ровно наоборот - сперва заблокировали и только после собираются законодательно все обосновать. Так не бывает", - сказал Алексеев.

"В данный момент наш сайт накрыла лавинообразная волна обращений в службу поддержки - люди спрашивают, что делать если почтовый клиент Rambler перестанет быть доступен. Мы пока работаем, но на всякий случай готовим ответы на такого рода вопросы. Сейчас почтовый ящик очень важен в бизнесе, так же он является логином для многих сервисов. Мы за своих пользователей стоим горой и обязаны предоставить им безопасность. К сожалению, мы не можем прогнозировать действия Петра Порошенко. Но мы готовы для коммуникации с правительством Украины. Если будут поползновения нас заблокировать, мы попробуем найти подход и наиболее вероятное решение проблемы, для того чтобы наши пользователи на Украине были счастливы", - заявил Алексеев.