22 мая 2015 года на пост президента Латвии официально был выдвинут судья суда Европейского Cоюза Эгилс Левитс. За выдвижение Левитса подписались шесть парламентариев - члены Национального объединения Гайдис Берзиньш, Имантс Парадниекс и председатель Сейма Инара Мурниеце, представители "Единства" Лолита Чигане и Вейко Сполитис, депутат партии No sirds Latvijai Ринголдc Балодис.

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президент Андрис Берзиньш посетил Алуксне, где встретился с местными жителями и военнослужащими.

В тот же день в Риге на территорию парка культуры и отдыха «Межапарк» в районе проспекта Остас около 8 часов утра забрел лось. Как сообщило муниципальное предприятие «Ригас межи», по описанию очевидцев, это был довольно крупный самец.



22 мая 2012 года в Риге у здания Кабинета министров члены правительства выступили в роли огородников, участвуя в посадке декоративных овощей на газонах.

22 мая 2011 года мэр Риги Нил Ушаков, участвуя в Рижском марафоне, на полумарафонской дистанции на двадцатом километре потерял сознание и был доставлен в бессознательном состоянии в реанимацию Университетской клинической больницы имени Страдыня.

В ту же ночь государственная пожарно-спасательная служба Латвии приняла несколько звонков из четырех различных мест р с информацией о движущемся, светящемся объекте. Первый звонок был получен в 2 часа 40 минут — некий мужчина, проезжая по Юрмальскому шоссе в направлении Риги, видел в небе яркое свечение, двигающееся по направлению к Рижскому заливу.

22 мая 2010 года мэр Москвы Юрий Лужков сообщил, что видит в решении Страсбургского суда, который удовлетворил иск Латвии в отношении советского партизана Василия Кононова, опасность для других борцов с фашизмом и намерен оказать Кононову адвокатскую и общественную поддержку.

22 мая 2009 года в 1.41 ночи в полицейский участок Центрального района Риги поступил звонок из центра видеонаблюдения, сотрудники которого сообщили, что некий человек пытается забраться на памятник Свободы. Когда полицейские прибыли на место происшествия, мужчина уже забрался на барельеф памятника. Им оказался гражданин Литвы, на которого был оформлен административный протокол о мелком хулиганстве. Алкоголя в крови задержанного обнаружено не было.

22 мая 2008 года в Arena Riga с единственным концертом в Балтии выступила легендарная рок-группа Kiss.

22 мая 2007 года партии правящей коалиции на состоявшемся заседании пришли к выводу, что ни один из выдвинутых кандидатов не пользуется поддержкой большинства, и поэтому решили начать переговоры с руководителем Больницы травматологии и ортопедии Валдисом Затлерсом о выдвижении его кандидатуры на пост президента Латвии.

В тот же день приблизительно в шесть часов утра, управлявший автомашиной Opel пьяный автоводитель на ул.Валдемара, напротив реконструируемого исторического здания министерства иностранных дел, выехал на тротуар, зацепил дерево и врезался в газетный киоск. Только по счастливой случайности люди не пострадали, несмотря на то, что рядом находится остановка общественного транспорта. В киоске Narvesen, в который врезалась автомашина, продавца тоже ещё не было.



22 мая 2006 года в Риге в торжественной обстановке началась надвижка пролетных конструкций Южного моста. Механизм надвижки, с помощью которого конструкции будут передвигаться по опорам моста, в торжественной обстановке был запущен мэром Риги Айваром Аксеноком и Гунтисом Рависом, председателем правления АО Dienvidu tilts.

В тот же день реставратор звезд на памятнике Свободы Яутрите Межсарга сообщила, что отклоняет высказанные в ее адрес претензии и допускает возможность обратиться в суд против Государственной инспекции по охране памятников культуры. Реставратор заявила, что все делала по совести "Не моя вина в том, что звезды лакировались и не было установлено устройство для отпугивания птиц", заявила Межсарга. Анализ работы, проведенный реставрационным центром Национального исторического музея и лабораторией реставрационного отдела Латвийской художественной академии, показал, что в 2001 году Межсарга нанесла вместо двух слоев позолоты, как это было предусмотрено договором, лишь один. В связи с выявленными нарушениями совет экспертов по оценке качества реставрации в тот же день решил лишить Межсаргу квалификационной категории мастера-реставратора.



В тот же день начался официальный визит в Латвию Её Величества королевы Нидерландов Беатрикс Вильгельмины Армгард фон Ораниен-Нассау.

22 мая 2003 года два подвыпивших бельгийских военных моряка, прибывшие в Ригу для участия в международных военных учениях минных тральщиков MCOPLAT 2003, ночью угнали частное такси и попали на нем в аварию. Полиция обнаружила угнанную машину врезавшейся в дерево у дома по ул.Матиса 57, а бельгийские моряки - мужчины 1982 и 1979 гг. рождения - были задержаны позднее, когда катались уже в другом такси. В крови у задержанных было констатировано около двух промилле алкоголя.

В тот же день года возглавлявший делегацию Украины на конкурсе песни Евровидения 2002 Павло Гричак заявил в полицию о том, что в среду вечером во время мероприятия в центре культуры Рижской еврейской общины у него пропало портмоне. В портмоне было два паспорта на имя потерпевшего - внутренний украинский и зарубежный, удостоверение работника пресс-центра МВД Украины, 60 латов и регистрационное свидетельство на легковой автомобиль Linkoln.

22 мая 2002 года после продолжавшихся около месяца дискуссий и выдвижения более 10 кандидатур Кабинет министров объявил открытый конкурс на замещение должности начальника Бюро по борьбе с коррупцией.

22 мая 2001 года Кабинет министров принял новые правила о нормативах акустических шумов в жилых и публичных помещениях. Согласно правилам, в учебных помещениях, читальных, торговых и спортивных залах шум должен быть в пределах 40 децибелов, в барах, ресторанах и кафе - 50 децибелов, в жилых помещениях -- 40 днем и 30 ночью.

В тот же день Кабинет министров одобрил представленные МВД правила ограничения проституции. Согласно пункту 2. этих правил, проститутка не может быть несовершеннолетней (и у нее должна быть карта здоровья. Этот документ проститутка обязана возобновлять ежемесячно у дерматовенеролога и предъявлять по первому требованию клиента.

22 мая 2000 года было обнаружено, что с ограды мемориала павших на Второй мировой войне воинов, который находится в Резекне на ул.Дарзу, украдены 7 изготовленных из цветного металла декоративных звезд, обрамленных дубовыми листьями.

В тот же день неподалеку от железнодорожной станции Мейтене в Елгавском районе на опоре высоковольтной линии повесился рядовой сторожевого полка Министерства внутренних дел Петерис М. 20 мая он принес присягу и должен был продолжать службу в конвойной роте. После принесения присяги ему был дан суточный отпуск, а 21 мая Петерис должен был вернуться в часть, однако не прибыл. Был начат его поиск. По словам матери солдата, ее сын уже раньше пытался совершить самоубийство.

22 мая 1999 года в Риге в клубе «Вернисаж» прошел съезд Новой партии. На котором председатель партии Раймондс Паулс сообщил, что согласен быть кандидатом в президенты.

В тот же день в Европейском суде по правам человека была зарегистрирована жалоба семьи Сливенко: Татьяны, ее мужа - отставного российского военного Николая и их дочери Карины. Они считали , что произведя обыск по месту их жительства и затем выдворив из страны, латвийские власти нарушили их право на неприкосновенность жилища и на свободу передвижения.

22 мая 1998 года в 9 часов 12 минут, в Риге, на улице Лачплеша, 161, в стоматологическом кабинете неизвестный мужчина тяжело ранил врача, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где скончался. По информации полиции, мужчина вошел в кабинет, поздоровался с врачом, в этот момент зазвонил телефон и врач направился к нему. Тут мужчина выхватил пистолет и дважды выстрелил в доктора. Затем преступник выбежал из кабинета и скрылся.

22 мая 1997 года решением Сейма минимальные пенсии были увеличены до 25 латов.

22 мая 1991 года была основана Латвийская Академия полиции.



22 мая 1944 года в 25 -летнюю годовщину освобождения Риги от большевиков войсками ландсвера рейxскомиссар Остланда Генрих Лозе открыл на здании оперного театра мемориальную доску.



22 мая 1937 года в Кегумсе президент Карлис Улманис заложил памятную капсулу в фундамент строящейся гидроэлектростанции.



22 мая 1936 года президент Карлис Улманис посетил рижский парк Аркадия в Торнякалнсе и зашёл там в новый молочный павильон номер 2. Стоя на его террасе, президент сказал: «Такого второго красивого сада в Риге нет. Приглашаем, пусть публика из Риги идет в этот сад и наслаждается прекрасной природой, свежим воздухом и отдыхом... Это одинаково необходимо как рабочим, так и деятелям умственного труда. Небольшой пеший поход из Риги, но если кто может позволить себе ехать на трамвае, каждому оплатится», сообщила газета «Яунакас Зиняс».



22 мая 1919 года немецкая Железная дивизия, состоявшая из прибывших из Германии добровольцев, и белогвардейские формирования под командованием князя Ливена освободили Ригу от большевиков. Красные латышские стрелки с боями отступили в Латгалию.

22 мая 1911 года газета «Рижский вестник» писала: «Риго-Орловская железная дорога назначает дополнительные поезда до Майоренгофа и Дуббельна. Их назначение - ослабить наплыв публики на обратном пути на вечерние поезда, до невозможности переполненные. Наконец правление дороги стало немного заботиться об удобствах пассажиров на этой многострадальной линии».

Фото - president.lv, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс", журналы "Лайкметс" и "Атпута", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.