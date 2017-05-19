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У Латвии не должно возникнуть существенных проблем с организацией чемпионата мира по хоккею в Риге в 2021 году. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс.

"Проблема пока только одна - с тренировочным местом для хоккеистов. Главная арена в порядке, у нас будет играть только одна группа, так что одной арены достаточно. В Риге уже несколько раз были представители международной федерации, они все видели, и это не просто так, что они дали нам право, ничего не зная. Так не бывает в таких случаях. К тому же посмотрите на результаты голосования, нам дали 54 голоса, а Тампере - 53. Все решили считанные голоса", - сказал Крейпанс.

Он также напомнил, что у Латвии уже имеется опыт в проведении мирового первенства по хоккею.

"Мы имеем опыт в организации такого турнира, люди, которые работали здесь в 2006 году никуда не пропали, они все при хоккее. Так что это не первый раз в первый класс, опыт у нас имеется. Конечно, по сравнению с 2006 годом что-то поменялось, но в целом проблем не будет", - сказал Крейпанс.

Напомним, Международная федерация хоккея на льду сегодня на ежегодном конгрессе постановила, что чемпионат мира по хоккею в 2021 году проведут Рига и Минск.

Рига и Минск опередили по результатам голосования Хельсинки и Тампере. Рига и Минск получили 54 голоса, а финские города - 53.

До сих пор ЧМ по хоккею проводился в Латвии единственный раз - в 2006 году, а в Белоруссии турнир проходил в 2014 году.