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Не стоит удивляться тому, что в сравнении с "Согласием", рейтинги других партий в преддверии муниципальных выборов достаточно низки. Причина кроется в их предвыборных компаниях. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс.

"Латышские партии решили, что самый большой козырь Ушакова - это бесплатные билеты, которые он ввел, поэтому сейчас все пытаются его перещеголять. Например, "Единство" предлагает для пенсионеров полисы здравоохранения. Это та партия, которая уровень здравоохранения в стране опустила ниже некуда. В свою очередь, Союз зеленых и крестьян, вообще, обещает сделать бесплатным все", - заявил Лиепниекс.

Он также отметил, что в этом году наблюдается явное понижение уровня политической дискуссии - тривиализация, на которую жалко смотреть.

"Серьезные партии обещают нереальные вещи. Популизм зашкаливает! То что они предлагают это несерьезно. Люди же не настолько глупы", - добавил Лиепниекс.

Напомним, что согласно последним данным, за список партий "Согласие" и "Честь служить Риге" на муниципальных выборах, если бы они состоялись в апреле, были бы готовы проголосовать 46,6% рижан.

Второй самый высокий рейтинг в апреле был в Риге у национального объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ, за которое готовы проголосовать 7% рижан. На третьем месте список Латвийского объединения регионов и партии "Для развития Латвии" - 6,5%.

Выборы в самоуправления Латвии состоятся 3 июня этого года. На муниципальных выборах можно проголосовать только на участке, в список которого избиратель включен. Проголосовать можно и досрочно - за три дня до дня выборов.

В день выборов 3 июня избирательные участки будут открыты для голосования с 7.00 до 22.00. Предварительное голосование проводится 31 мая с 17.00 до 20.00, 1 июня с 9.00 до 12.00 и 2 июня с 10.00 до 16.00.