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Европейцы все чаще предпочитают отдыхать в Латвии потому, что у нас в стране мало людей и нет мигрантов. Такое мнение в программе "Разворот" на радио Baltkom высказала председатель правления Латвийской ассоциации кемпингов Линда Беце.

"Мы очень много разговариваем с людьми, которые потенциально хотели бы приехать из Европы отдыхать в Балтийские страны. Они стремятся сюда потому, что устали от города и хотят отдохнуть на природе, где меньше людей, (и в отличие от большинства стран Европы мы такую возможность можем предоставить), потому, что у нас нет беженцев и мы, в основном, - белые. На выставках люди говорят, - мы слышали, что у вас такой проблемы нет, у вас безопасно, мы можем даже не закрывать машину и свободно отдыхать. Люди устали от того, что, например, в Германии все стало очень грязно, очень много людей на улицах, общественный транспорт переполнен. А у нас людей мало - все уехали", - сказала Линда Беце.

Напомним, как уже писал Mixnews, демограф Илмар Межс подсчитал, что к 2100 году в Латвии будет проживать всего 500 тысяч человек.