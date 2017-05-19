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За прошлый год Латвия выплатила более 10 млн евро государствам, где лечились работающие и платящие налоги в Латвии жители. Тогда как из-за рубежа, за то, что у нас лечились латвийцы, но работающие и платящие налоги в в других странах, Латвия получила немногим более 300 тысяч евро.

Об этом рассказала в интервью радио Baltkom председатель парламентской комиссии по труду и социальным делам, депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Айя Барча.

"Латвийцы, работающие в других государствах, в том числе Великобритании, Ирландии, Франции и Германии, приезжают сюда в отпуск, заранее записываются к врачам на исследования, чтобы проверить здоровье. Латвия еще в октябре 2014 года заключила договор, согласно которому имеет право возвращать заплаченные здесь работающими за рубежом латвийцами деньги. Но, выясняется, что наши врачи либо не умеют, а у кого-то просто не было времени заполнить всего лишь один лист – какие исследования пациент проходил в Латвии и сколько это стоило. Это все необходимо оформить и передать человеку, чтобы он вернувшись туда, где он работает и платит налоги, смог подать документ, согласно которому в Латвию вернут деньги за лечение. То есть, разница очень большая - 10 миллионов и 300 тысяч. То, что наши люди приезжают сюда в отпуск и доверяют латвийским врачам, это, конечно, очень хорошо. Но это дело надо доводить до конца", - сказала Айя Барча.