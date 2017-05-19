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В пятницу, 19 мая министр сообщения Улдис Аугулис вместе с председателем правления предприятия Latvijas Valsts ceļi Янисом Ланге и строителями проверили ход ремонтных работ на Вентспилсском шоссе.

Должностные лица побывали на трех объектах, в том числе, на одной из так называемых "черных точек", где чаще всего происходят ДТП. На удачу водителям, министр и глава LVC нанесли на уже реновированный участок дороги древний латышский знак, символизирующий счастье и успех - Знак Лаймы.

Первым пунктом остановки стала Юрмала, где должностные лица проверили, как проходят ремонтные работы мосту через реку Лиелупе и на участке дороги Слока-Павасари (36,49 - 38,57км). Работы на данном участке были начаты в прошлом году и в этом году продолжены. Как отмечают руководители строительных работ, ранее на мосту через Лиелупе периодически возникала проблема с организацией движения, однако сейчас этот вопрос удалось решить. В целом, на ремонт вышеперечисленных участков дорог было выделено 11 007 122 евро, включая НДС.

Вторым пунктом остановки стал участок дороги Елгава (Тушки) – Тукумс (P98), который ранее считался "черной точкой" - из-за большого количества произошедших там аварий. Так, в течение трех лет, с 2014 по 2016 год, на данном участке произошло 9 ДТП (в 2014 году – 2, в 2015 году – 4, а в 2016 году – 3). Самым трагическим стал 2015 год, когда на данном перекрестке в результате ДТП было ранено 8 человек, а один погиб.

Ознакомившись с ходом работ, министр сообщения Улдис Аугулис и глава LVC Янис Ланге вместе со строителями и журналистами при помощи красок и специального трафарета нанесли на реновированном участке дороги древний латышский знак, символизирующий счастье и удачу - Знак Лаймы. Знак не будет виден водителям, поскольку его покроют еще двумя слоями асфальта.

"Это и для того, чтобы пресса хорошо писала об этом дорожном участке", - пошутил глава LVC Янис Ланге, наблюдая, как журналисты и строители наносят Знак Лаймы на отремонтированное покрытие.

Тем временем в интервью радио Baltkom Ланге отметил, что участок дороги Елгава (Тушки) – Тукумс изначально был построен неправильно.

"Из-за этого на данном участке и происходило много аварий, в которых, к сожалению, погибали люди. Сейчас здесь создается перекресток с круговым движением, и мы уверены, что это улучшит ситуацию с безопасностью движения, поскольку технический проект был сделан качественно, а также был проведен аудит. Как показывает практика, зимой, после того, как данный перекресток был построен, таких ДТП больше не случалось", - указал Ланге.

Он также подчеркнул, что происходящие на Вентспилсском шоссе работы будут закончены в срок. "В целом, все идет по плану - строители работают, а сотрудники технического надзора и руководители проектов следят за качеством выполняемых работ. Так что мы довольны и знаем, что работы на объектах будут завершены в установленные сроки", - добавил Ланге.

В свою очередь, как рассказал министр сообщения Улдис Аугулис, Минсообщения может гордиться проделанной за этот год работой. На вопрос о том, когда в Латвии все дороги будут в хорошем состоянии, министр указал, что для достижения данной цели необходимо еще много работать.

"В этом году мы построили больше дорог, чем в предыдущем году – не только асфальтированные, но и грунтовые дороги. В этом году в плане ремонта и строительства дорог мы сделали больше, чем в последние годы. […] Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить долгосрочное финансирование для содержания дорог, однако когда именно будут сделаны все дороги, сказать трудно. Так называемая "яма плохих дорог" образовалась не за один год, а за 26 лет из-за нехватки финансирования в нужном объеме, которое бы позволило проводить на дорогах все необходимые работы. Сейчас мы уменьшаем эту яму, однако для того, чтобы говорить, что все дороги и мосты в Латвии в хорошем состоянии, у нас еще довольно много работы", - отметил министр.

Пятничный инспекционный рейд завершился на участке дороги между двух ротационных кругов у Тукумса. Там идут работы по ликвидации просадки асфальтового покрытия, которая образовалась из-за болотистого грунта. Данный участок дороги будет полностью реконструирован. На ремонт данного участка будет потрачено почти 10 млн евро, включая НДС.

Добавим, на данный момент на Вентспилском шоссе работы ведутся на семи участках: от Приедайне до Варкали (20,06-23,84 км); от моста через реку Лиелупе и за ним (36,49 – 38,57 км); от Озолпилса до дальнего ротационного круга (57,76 – 68,60 км); от Тукумса до Пуре (79,85 – 85,77 км); на перекрестке у поворота на Кандаву (91,29 – 91,63 км); на мосту через Платене (179, 67 км). Работы планируется закончить в августе этого года.

Также до конца этого сезона планируется начать работы еще на двух участках – от Попы до Вентспилса (165,60-170,35 км) и далее в направлении Вентспилса (от 170,35 до 83,13 км).

Более подробную информацию о ремонтных работах, проводимых на дорогах Латвии, можно узнать на сайте lvceli.lv, а также позвонив по бесплатному информационному телефону 80005555.

Фото: Renārs Koris, Latvijas Valsts ceļi