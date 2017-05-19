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Россияне считают Евровидение чрезвычайно важным конкурсом из-за комплекса государственной неполноценности. Такое мнение в эфире радио MixFM высказал музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий. В то же время для жителей Латвии любовь к этому мероприятию вполне оправдана, так как это один из немногих способов для страны заявить о себе, считает он.

"Россия, это страна, находящаяся под гипнозом телевидения, особенно первого и второго каналов. А первый и второй канал сделали все для того, чтобы превратить Евровидение в Сталинградскую битву. Почему-то считается, что Евровидение - это дико важно, что это, как минимум, чемпионат Европы по музыке. Я не очень понимаю, почему это происходит в России. Почему это происходит в Латвии, в Эстонии, в той же Молдавии, Грузии или Армении я понять могу. Это маленькие страны, которым в общем-то, так особо, на протяжении всего года предъявить нечего. О них мало пишут, очень многие о них вообще ничего не знают. Поэтому для них взять, и засветиться на Евровидении - это важно. Это значит - мы есть! Есть вот мы, такие, латыши! У нас есть музыка! И эта музыка - модная! И мы такие клевые! Узнайте о нас, пожалуйста, кто мы, погуглите. Почему такой комплекс маленькой страны, комплекс государственной неполноценности, имеется у России, мне сказать трудно. Потому что Россия, как мы знаем, страна огромная. Пишут о ней очень много, плохо, правда, но все равно очень много. Поэтому откуда взялся такой раж в России по поводу того, насколько для нас критически важно это Евровидение, я понять не могу. По-видимому, все-таки, русские комплексы, они какие-то еще более застарелые и запущенные, чем можно себе предположить", - сказал Артемий Троицкий.

Напомним, как писал Mixnews, Латвия заняла последнее место в первом полуфинале Евровидения, а победителем стал португальский певец Сальвадор Собрал.