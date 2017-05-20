Сотрудник ОБСЕ на Украине: жители с обеих сторон устали от войны (6)

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Эксклюзив | 20 мая 2017 года, 14:11

Жители Украины, проживающие на юго-востоке страны устали от конфликта между официальным Киевом и самопровозглашенными республиками и хотят его прекращения. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал замруководителя миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«Мирные жители по обе стороны устали. Они устали от конфликта, от военных действий, от условий, в которых они живут, от того, что их соседей беспрерывно убивают и ранят. Они устали от того, что их дети не могут нормально ходить в школу. Это касается жителей обеих сторон. Они говорят нам, что хотят только одного – чтобы все вернулось в спокойное русло, как это было до конфликта. Мы слышим это от мирных жителей во всех деревнях. Они не понимают, почему все это происходит, потому что между ними и их земляками с другой стороны нет никаких проблем», - сказал Хуг.

Он также рассказал, что сотрудники ОБСЕ постоянно проводят встречи с представителями конфликтующих сторон.

«Мы постоянно встречаемся с представителями как украинской стороны, так и Донецкой и Луганской республик, и напоминаем им об их обязательствах перед Минскими соглашениями. Об этом же нам напоминают и мирные жители – они устали от ложных обещаний», - сказал Хуг.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. В феврале 2015-го были подписаны минские соглашения, предусматривающие введение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Договоренности, однако, неоднократно нарушались.

Комментарии 6
алекс2 часа назад
Прямо как дети.Когда сильных мира сего интересовали люди,когда на кону стоит целая страна-Украина,на которой можно зарабатывать и зарабатывать,получая отдачу в несколько раз превышающую отдачу от стран Балтии вместе взятых?Когда Америка жалела чужих,если уж своих индейцев уничтожила почти всех и загнала в резервации.А сколько погибло американских солдат на войне с Ираком и сколько покалечено-около 80 тыс.человек.
Американский капитал положит еще столько же,но Украину не отдаст,но к компромиссу придут все равно.
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Alex1 час назад
Товарищ Хуг столько в Украине ,а так и не въехал - это не конфликт.У укров и правосеков - Это АТО,это война,они получают удостоверения ,и проч.поощрения "фроновикам".У Донбасса это оборона на уровне войны от придурков с КЫива ,которым такое у себя не надо .А конфликт это у Навального с зелёнкой...
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Garik1 час назад
Кому война, а парашистым мать родна! Покуда этой гадине, как Гитлеру, шею не свернут о чем ОБСЕ гутарит!
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