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Жители Украины, проживающие на юго-востоке страны устали от конфликта между официальным Киевом и самопровозглашенными республиками и хотят его прекращения. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал замруководителя миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«Мирные жители по обе стороны устали. Они устали от конфликта, от военных действий, от условий, в которых они живут, от того, что их соседей беспрерывно убивают и ранят. Они устали от того, что их дети не могут нормально ходить в школу. Это касается жителей обеих сторон. Они говорят нам, что хотят только одного – чтобы все вернулось в спокойное русло, как это было до конфликта. Мы слышим это от мирных жителей во всех деревнях. Они не понимают, почему все это происходит, потому что между ними и их земляками с другой стороны нет никаких проблем», - сказал Хуг.

Он также рассказал, что сотрудники ОБСЕ постоянно проводят встречи с представителями конфликтующих сторон.

«Мы постоянно встречаемся с представителями как украинской стороны, так и Донецкой и Луганской республик, и напоминаем им об их обязательствах перед Минскими соглашениями. Об этом же нам напоминают и мирные жители – они устали от ложных обещаний», - сказал Хуг.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. В феврале 2015-го были подписаны минские соглашения, предусматривающие введение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Договоренности, однако, неоднократно нарушались.