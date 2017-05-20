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Российский тележурналист Владимира Познера проводил интервью с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым, заранее имея определенную позицию по поводу личности музыканта и его творчества. Об этом сам Шнуров, известный как Шнур, заявил в эфире радио Baltkom.

"Мне было дико скучно. Было понятно, что есть определенная точка зрения по поводу меня, "Ленинграда" и всего, что мы делаем. А разубеждать людей я не люблю, мне было совсем неинтересно. Послушайте, Познеру за 80 лет, зачем мне ему что-то объяснять?", - сказал Шнуров.

Он также рассказал, что должен был прийти на интервью к Познеру, так как в тот момент являлся сотрудником Первого канала.

"Я тогда был сотрудником Первого канала и мне нужно было туда сходить, хотя мне никогда не хотелось идти на программу к Познеру. У меня нет пиетета к этому человеку, это не как будто бы я сходил на исповедь к господу богу", - сказал Шнуров.

Шнуров также отметил, что не стал бы больше работать на телевидении, так как не видит в нем будущего.

"Это очень медленная машина, она проиграет интернету. Это такой конкретный диагноз.Там ловить нечего, этот корабль очень медленно поворачивает", - сказал Шнуров.

Сергей Шнуров был ведущим телевизионных передач "Шнур вокруг света" (НТВ, 2006), "Ленинградский фронт" (Пятый канал, 2005), "Окопная жизнь" (НТВ, 2008), "История российского шоу-бизнеса" (СТС, 2010) и "Культ тура" (Матч ТВ, 2015—2016). В 2016 году вел ток-шоу "Про любовь" на Первом канале.