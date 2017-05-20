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Налоговая реформа, осуществляемая правительством Латвии, должна дать жителям страны возможность беспрепятственно зарабатывать деньги, а не просто обеспечить их некоторой надбавкой. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал мэр Вентспилса Айварс Лембергс.

«Проблема в том, что налоговая реформа должна не давать подачки всем и вся, а дать возможность купить удочку, купить снасти, научиться ловить рыбу. А сейчас вариант такой, что в магазине покупают рыбу, делают какую-нибудь запеканку, ставят на стол и говорят – кушайте. Насколько перспективна такая социально-экономическая модель? Необходимо помочь нуждающимся, но и дать возможность самим зарабатывать деньги», - сказал Лембергс.

Напомним, правительство ранее поддержало подготовленные Минфином основные принципы налоговой политики на 2018-2021 годы.

Предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения - 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый налогом дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев - с 175 до 250 евро в месяц.