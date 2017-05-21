Шнуров на Baltkom: к геям я отношусь, как к черным дырам (6)
Эксклюзив | 21 мая 2017 года, 15:06
Я отношусь к гомосексуалистам так же, как и к черным дырам. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров, отвечая на вопрос радиослушателя.
"Мое отношение к ним такое же, как и к черным дырам. Как к ним не относись - хорошо ли, плохо ли, черные дыры, бл***, все равно есть", - заявил Шнуров.
Так он прокомментировал свое отношение к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Если люди будут выходить на улицы и начнут кричать: "Долой черные дыры!", то черные дыры от этого не исчезнут", - сказал музыкант, добавив, что такова реальность.
Мне лично похер на геев,если им нравиться друг друга извиняюсь за выражение в одно место долбать,флаг им в задницу как говориться!Главное что-бы они это не делали на глазах у людей!Каждый имеет право на жизнь!Но вот устраивать гей парады в стране это конечно нонсенс при том полный!Выпускать всю эту пидарасню на улицу,где ходят люди,дети,до этого могут додуматься только такие гуманоиды как Рынкевичь!
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Если человек хорошо поет, то это не значит что он хорошо танцует, и абсолютно не значит что он умный. Типичное заблуждение считать кого-то, достигшего в чем-то успеха, специалистом во всем и интеллектуалом и пхать его недалекое мнение по любым вопросам в массы. Волочкову вам друзья. Черные дыры не ходят по улицам и не рекламируют себя везде. Они просто есть. Гомосексуализм это болезнь, которую по политическим мотивам исключили не так давно из списка психиатрических расстройств. Статистически природных гомосексуалистов 0,2 процента, не сильно частая болезнь. Остальные жертвы пропаганды и рекламы. Айфон, кока-кола, и прочие модные фичи - аналогичный продукт одних и тех рекламных ходов и с гомосексуализмом, и с демократией, и с быстрыми кредитами и ипотеками.
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Отклонения в природе есть конечно, но в основном все эти "отклонения" называются просто - 《извращенцы》. Одни жалкие, другие отвратительные,то есть одни болеют с детства, другие эту "болезнь" приобретают сознательно, одни не мешают никому и живут вместе с нами в обществе, другие выпячивают свою низменность и издеваются над обществом и всё это их дерьмо прикрывают те, которые и навязывают массам отвратительное понимание происходящего.
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