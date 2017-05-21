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Я отношусь к гомосексуалистам так же, как и к черным дырам. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров, отвечая на вопрос радиослушателя.

"Мое отношение к ним такое же, как и к черным дырам. Как к ним не относись - хорошо ли, плохо ли, черные дыры, бл***, все равно есть", - заявил Шнуров.

Так он прокомментировал свое отношение к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Если люди будут выходить на улицы и начнут кричать: "Долой черные дыры!", то черные дыры от этого не исчезнут", - сказал музыкант, добавив, что такова реальность.