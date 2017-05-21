Артемий Троицкий рассказал о нокдауне Макаревича (2)

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Эксклюзив | 21 мая 2017 года, 21:49

Лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич знал на что идёт и чего лишится, когда принял решение открыто заявлять о своей политической позиции. Однако столь озверелая реакция его поклонников стала для него шоком, сказал в интервью журналистам Вадиму Радионову и Элеоноре Рузвельт на радиостанции MixFm музыкальный критик Артемий Троицкий.

"Андрей Макаревич, действительно, был на "Кремлевской кухне" и его довольно близким другом был Акркадий Дворкович – ближайший человек Дмитрия Медведева, да и с Медведевым они достаточно близко общались. Макаревич был на всех привилегированных «кухнях». И я считаю, что это свидетельствует о чести Макаревича. Он знал чего он лишается и какая будет реакция, но тем не менее он на это пошёл. Он не мог молчать и не мог не делать того, что не делает Сергей Шнуров – честно и открыто высказывать своё мнение", - поделился музыкальный критик Артемий Троицкий.

Так же Артемий Троицкий рассказал, что Андрея Макаревича деморализовала реакция его поклонников. Он не ожидал, что от него отвернутся.

"Я с Макаревичем общаюсь довольно тесно и знаю, что он не ожидал такой озверелой реакции. Летом 2014 года Андрей был в нокдауне. Держался он хорошо, но ему было очень тяжело. Он знал, что лишиться поблажек со стороны начальства – привилегий, концертов и так далее. Но не представлял, что такое количество его собственных поклонников отвернётся от него. Он считал, что его песни о любви, доброте, свете проникают в людей и делают их лучше, а оказалось - смысл песен до людей не доходил. Это Макаревича подкосило", - отметил Троицкий.

Напомним, 19 мая на радио Mix FM состоялось интервью с рок-журналистом, музыкальным критиком, член жюри и организатором многочисленных концертов и фестивалей Артемием Троицким.

Комментарии 2
Крик21 минуту назад
Вот интересно, как в начале 90-х такое говno ка Троицкий, заполнял умы людей прекрасной страны???? Ну а какой из него "музыкальный критик", до сих пор отрыгивается работа этого профана. Теперь пытается канонизировать жida Макаревича, людей России только об упоминании этой фамилии уже начинает трясти, та грязь которая живёт в обоих этих персонажах не исчезнет в них даже с переходом в другое молекулярное состояние.
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Владислав Астратьев16 минут назад
Больше нечего говорить как только об уроде Макаревиче!
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