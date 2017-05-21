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Лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич знал на что идёт и чего лишится, когда принял решение открыто заявлять о своей политической позиции. Однако столь озверелая реакция его поклонников стала для него шоком, сказал в интервью журналистам Вадиму Радионову и Элеоноре Рузвельт на радиостанции MixFm музыкальный критик Артемий Троицкий.

"Андрей Макаревич, действительно, был на "Кремлевской кухне" и его довольно близким другом был Акркадий Дворкович – ближайший человек Дмитрия Медведева, да и с Медведевым они достаточно близко общались. Макаревич был на всех привилегированных «кухнях». И я считаю, что это свидетельствует о чести Макаревича. Он знал чего он лишается и какая будет реакция, но тем не менее он на это пошёл. Он не мог молчать и не мог не делать того, что не делает Сергей Шнуров – честно и открыто высказывать своё мнение", - поделился музыкальный критик Артемий Троицкий.

Так же Артемий Троицкий рассказал, что Андрея Макаревича деморализовала реакция его поклонников. Он не ожидал, что от него отвернутся.

"Я с Макаревичем общаюсь довольно тесно и знаю, что он не ожидал такой озверелой реакции. Летом 2014 года Андрей был в нокдауне. Держался он хорошо, но ему было очень тяжело. Он знал, что лишиться поблажек со стороны начальства – привилегий, концертов и так далее. Но не представлял, что такое количество его собственных поклонников отвернётся от него. Он считал, что его песни о любви, доброте, свете проникают в людей и делают их лучше, а оказалось - смысл песен до людей не доходил. Это Макаревича подкосило", - отметил Троицкий.

Напомним, 19 мая на радио Mix FM состоялось интервью с рок-журналистом, музыкальным критиком, член жюри и организатором многочисленных концертов и фестивалей Артемием Троицким.