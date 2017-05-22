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У нас есть качественные СМИ, как правило, они исследовательские. Такое мнение в эфире радио Baltkom озвучила исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ Рита Рудуша, говоря о медиарынке Латвии.

"Потребителям СМИ для их же здоровья лучше использовать качественную журналистику. Например, исследовательскую, которая, правда, является очень дорогой. Но именно она определяет качество масс-медиа в государстве, поэтому я могу сказать, что у нас в этом вопросе достаточно поводов для оптимизма", - рассказала Рудуша.

Она также отметила, что Балтийский медиацентр создавался для журналистов с целью бороться "не против", а бороться "за".

"Я не думаю, что в латвийской журналистике настолько все печально, что мы просто копируем пресс-релизы и переделываем заголовки", - подчеркнула Рудуша.

Она добавила, что в современных СМИ встречается много ложной информации, особенно, если речь идет об интернете. Тем не менее, есть ориентиры, по которым можно отличить фальшивые новости от настоящих.

"Если мы говорим об интернете, то это отсутствие гиперссылок. Нет одиночных новостей, новости всегда что-то предшествует, она с чем-то связана. Второй показатель - это вбрасывание проверяемой новости в поисковик. Если она появляется во влиятельных источниках, то скорее всего, прочитанному можно доверять", - рассказала Рудуша.

Ранее в Рижском замке проходила дискуссия "Безопасность Латвии в 21-м веке. Ложные новости - тлеющая угроза", участники которой обсуждали возможности уменьшения влияния таких новостей и результаты проведенного центром социологических исследований SKDS опроса на эту тему.

Как показал опрос, наибольшая часть латвийского общества сталкивается с недостоверной информацией о политике и обществе. Влияние фейковых новостей в информационном пространстве Латвии - бесспорная реальность для различных групп общества.