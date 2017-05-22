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В Узбекистане прошел международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами». В течение двух дней, 15–16 мая, Ташкент и Самарканд стали площадкой для более чем 300 участников из 40 стран мира, где ученые делились новейшими достижениями и открытиями в области археологии, нумизматики, истории, филологии, прикладного искусства.

В рамках конгресса состоялась презентация проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Группа исследователей на протяжении нескольких лет собирала информацию о разбросанных по миру ценностях узбекской культуры – от живописи до ковроткачества и предметов керамики. Все собранные данные с иллюстрациями вошли в первые пять томов книг, которые были представлены в Ташкенте.

Как радио Baltkom рассказал руководитель проекта, заслуженный журналист Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, то, что необходимо проделать масштабную работу по сбору и систематизации национального культурного достояния, стало понятно еще в 1991 году, когда Узбекистан обрел независимость.

«Если говорить о первом толчке, то это обретение независимости Узбекистана. Когда страна стала идти по пути собственного развития, мы глубоко начали изучать свои корни, свое культурное наследие. Этот проект начался не вчера, ему минимум десять лет. Мы двигаемся дальше и поэтапно собираем информацию», - сказал Абдухаликов.

Он также рассказал, что артефакты, относящиеся к Узбекистану, были найдены в самых разных уголках мира, однако страны Балтии узбекские специалисты пока не исследовали.

«К сожалению, мы еще не исследовали этот регион, но в рамках проекта мы обязательно постараемся понять, есть ли там что-то на сегодняшний день», - отметил Абдухаликов.

Торжественным событием международного конгресса стало чествование советского, грузинского и узбекского археолога, доктора исторических наук, академика Академии наук Узбекистана Эдварда Ртвеладзе, ему исполнилось 75 лет.

Будучи одним из научных руководителей проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», юбиляр заявил радио Baltkom, что данное исследование может послужить примером для многих других стран мира.

«Я думаю, что наш проект найдет очень много последователей. Потому что он отличается новаторским, системным подходом, разнообразием артефактов. Бесспорно, он найдет последователей», - сказал Ртвеладзе.

В ближайшее время узбекские ученые планируют издать еще шесть томов, посвященных культурному наследию страны.

По итогам работы конгресса была принята резолюция о необходимости создания Всемирного научного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.