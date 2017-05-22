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Мотивацией многих претендентов на пост мэра Риги является свергнуть нынешнего главу Рижской думы Нила Ушакова, указывает председатель общества юристов Айвар Боровков. По его мнению, такая позиция является абсолютно деструктивной, когда главное желание разрушить, вместо того, чтобы создавать.

"Из всех щелей выползают те, кто хочет свергнуть. Жду, когда будет баллотироваться тот, кто хочет работать. Абсолютное разрушение", - пишет юрист в социальной сети Twitter.

No visiem pakšķiem lien ārā gāzēji.

Gaidu, kad sāks pieteikties kāds, kurš vēlas strādāt.

Absolūta destrukcija. — Aivars (@Borovkovs) 22 мая 2017 г.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут 3 июня. На выборах предстоит избрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений. За пост мэра Риги борются представители нескольких политических сил, причем, основным посылом рекламных кампаний является свержение нынешнего градоначальника.