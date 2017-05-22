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Итак, время подводить итоги чемпионата мира по хоккею. Сборная Латвии завершила свое выступление на групповой стадии еще в прошлый вторник, одержав три победы, потерпев три поражения плюс еще одно – в овертайме от Германии. И именно последнее оказалось для сборной Латвии фатальным: с 10 очками из 21 возможного латвийцы так и не прошли в плей-офф. Но оставили о себе самые яркие впечатления и, наверняка, воспоминания.

Россияне задержались до последнего дня – в Москву прилетели только ранним утром в понедельник. После субботнего поражения от канадцев 2:4 оставались шансы только на бронзу. За нее зацепиться удалось – в результате довольно нервного поединка со сборной Финляндии, которая вообще ничем особым на турнире не отметилась, кроме разве что неожиданной победы 2:0 над американцами, но и рядом фатальных провалов (среди которых 1:5 от французов). К середине встречи россияне вели 4:0, и казалось, что остается только довести спокойно матч до победы, но удержать преимущество оказалось делом непростым: в третьем периоде счет стал 4:3 и лишь шайба Кучерова немного охладила пыл соперника.

Оргвыводов из очередного отсутствия золота чемпионата в России делать не собираются: в Федерации хоккея России заявили, что кредит доверия тренерскому штабу, который возглавляет Олег Знарок, не исчерпан. Да и долгожданных изменений, похоже, тоже ждать особых не приходится.

Сохраняются нелепые тренировочные турниры под вывеской Еврохоккейтур, гигантские паузы в чемпионате ради сборной, регулярный чемпионат заканчивается в середине сезона – в середине февраля (для сравнения: в НХЛ – в апреле). И ради чего? Ради очередного фиаско на чемпионате мира.

И вряд ли утешением для россиян может стать то, что принципиальный соперник – сборная Канады – проиграла в финале. После чемпионств в 2015 и 2016 годах канадцы на сей раз уступили сборной Швеции, которая и красуется теперь с золотыми медалями.

Я, Николай Яременко, главный редактор старейшего спортивного издания России "Советский спорт", прощаюсь со слушателями радио Baltkom и уверен, что новые победы придут!