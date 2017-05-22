РОЛ: совету по нацменьшинствам стоит обсудить "вшей" Шноре (7)

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Эксклюзив | 22 мая 2017 года, 14:50

У нас в стране есть консультативный совет по делам национальных меньшинств при президенте Латвии, которому сейчас явно есть что обсудить. Например, высказывание депутата Сейма от Нацобъединения Эдвина Шноре, который сравнил русских со "вшами". Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал президент Русской общины Латвии, а также председатель Союза граждан и неграждан Владимир Соколов.

"Моя реакция, конечно, негативная, это вполне естественно для любого человека, чьи чувства задеваются. В Сейме есть комиссия по этике, пусть выяснит, насколько это разжигание ксенофобии, и, будем говорить откровенно, русофобии, соответствует этике государственного мужа, как депутата - господина Эдвинса. Второй момент - президент олицетворяет всех жителей Латвии, независимо от их этнической, религиозной и прочей принадлежности. И при нем есть консультативный совет нацменьшинств. Возможно, это вопрос станет поводом наконец-то его созвать, потому что я даже не помню, когда он собирался последний раз", - сказал Соколов.

Напомним, как писал Mixnews, член Нацблока, депутат Сейма Эдвин Шноре, делегированный на муниципальные выборы в Риге, в заметке на страницах газеты Nacionālās ziņas, ссылается на слова министра общественных дел Латвии 30-х годов 20 века Альфреда Берзиньша и сравнивает русских со вшами в шубе.

В заметке депутата также отмечается, что советская оккупация оставила латвийскую экономику в руинах, с загрязненной окружающей средой и русифицированным обществом.

Комментарии 7
кот56 минут назад
Вшивого Кноре должен рассматривать суд.Если ему сойдет все с рук то ясно и понятно будет как наши рукамиводители государственные интегрируют русских в общество и снимают межнациональную напряженность.
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Не Лоялен44 минуты назад
Такие процедуры не реально выиграть тем,у кого нету нужных связей,и тем кто не состоит в партиях,в первую очередь!Ибо там сразу идет депутатская не прикосновенность,все дела!А вот если на него подаст в суд тот,кто связан с политикой именно,кто-то из депутатов,у кого есть нужные связи,и кто знает как этот суд на место поставить в случае чего,то тогда суд выиграть реально!Ибо всегда можно их заткнуть такими заявлениями например, в Латвии есть статья о разжигании межнациональной розни,такого рода высказывания про русскоязычных жителей Латвии,которые тут живут платят налоги,это и есть прямое разжигание межнациональной розни!И этот депутат должен за это понести заслуженное наказание!А то как выходит,когда статья касается латышей,тебя посадят как пить дать,а когда со стороны националистов латышей в адрес русских такого рода высказывания звучат это нормально где тут грань?Если к этому правильно подойти нужным людям,думаю закон будет на нашей стороне!Только делать это должны именно те,кто сам связан с политикой!В идеале было-бы если-бы это сделал сам Ушаков!Так как он мэр города,к нему бы прислушались!Только наврятли он будет этим заниматься!Ему это нафиг не надо(((
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Динго54 минуты назад
Дык, наверняка знает, что в Латвии такие процессы не выиграть. Здесь герои - только нацисты. А русские у них вши в башках. Надо, наверное, поднапрячься и здорово искусать этих отморозков. А терпение кончается.
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