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У нас в стране есть консультативный совет по делам национальных меньшинств при президенте Латвии, которому сейчас явно есть что обсудить. Например, высказывание депутата Сейма от Нацобъединения Эдвина Шноре, который сравнил русских со "вшами". Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал президент Русской общины Латвии, а также председатель Союза граждан и неграждан Владимир Соколов.

"Моя реакция, конечно, негативная, это вполне естественно для любого человека, чьи чувства задеваются. В Сейме есть комиссия по этике, пусть выяснит, насколько это разжигание ксенофобии, и, будем говорить откровенно, русофобии, соответствует этике государственного мужа, как депутата - господина Эдвинса. Второй момент - президент олицетворяет всех жителей Латвии, независимо от их этнической, религиозной и прочей принадлежности. И при нем есть консультативный совет нацменьшинств. Возможно, это вопрос станет поводом наконец-то его созвать, потому что я даже не помню, когда он собирался последний раз", - сказал Соколов.

Напомним, как писал Mixnews, член Нацблока, депутат Сейма Эдвин Шноре, делегированный на муниципальные выборы в Риге, в заметке на страницах газеты Nacionālās ziņas, ссылается на слова министра общественных дел Латвии 30-х годов 20 века Альфреда Берзиньша и сравнивает русских со вшами в шубе.

В заметке депутата также отмечается, что советская оккупация оставила латвийскую экономику в руинах, с загрязненной окружающей средой и русифицированным обществом.