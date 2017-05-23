23 мая 2014 года утром на нескольких метеостанциях были побиты рекорды максимальной температуры для этого дня, сообщило Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии. В 10.00 утра температура в Айнажи составляла 26,5 градуса, что выше рекорда 23 мая 1963 года (25,7 градуса). В Лиепае зарегистрировано 26 градусов (в 1963 году - 26,7 градуса), в Вентспилсе - 28 градусов (в 1963 году - 27,2 градуса).

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в море была успешно нейтрализована авиационная бомба весом примерно 500 кг, обнаруженная накануне на строительной площадке сухогрузного терминала в Вентспилсе, сообщили Национальные вооруженные силы. Саперы подняли бомбу из русла реки и на корабле транспортировали в море, где она была утоплена и взорвана.Во время саперных работ армейское руководство распорядилось закрыть территорию города в радиусе 500 м от места нахождения бомбы. Было временно закрыто движение по двум мостам.

В тот же день газета "Неаткарига" сообщила что в ходе археологических раскопок в Рижском замке был обнаружен фрагмент неизвестной ранее стены 13-го века и бутылка с текстом на древнеславянском языке.



23 мая 2012 года президент России Владимир Путин наградил государственными наградами представителей московского хоккейного клуба«Динамо», который стал обладателем Кубка Гагарина. Главный тренер московского «Динамо» Олег Знарок и старший тренер Харийс Витолиньш были награждены орденами Дружбы.

В тот же день советник премьер-министра по вопросам интеграции Сармите Элерте сообщила на заседании парламентской комиссии общественного сплочения, что в Латвии планируется отмечать дни нацменьшинств, хотя они и не будут включены в список официальных отмечаемых дат. Если Кабинет министров выделит финансирование, то дни нацменьшинств могут состояться уже нынешней осенью. Их участниками будут и национальные культурные коллективы, и артисты мирового класса, которые родились в Латвии. Элерте также отметила, что в рамках дней нацменьшинств могла бы состояться и научная конференция о их роли в Латвии.

23 мая 2011 года на заседании фракции и правления Союза зеленых и крестьян было решено, что пятеро депутатов Сейма от СЗК выдвинут на пост президента бывшего руководителя Unibanka Андриса Берзиньша. Премьер-министр Валдис Домбровскис после заседания коалиционного совета заявил, что Валдис Затлерс — выдвинутый объединением «Единство» кандидат на должность президента, и другие обсуждаться не будут.



В тот же день Музей оккупации Латвии принял миллионного посетителя. Им оказался оказался 25-летний докторант юриспруденции Владимир Михайлов из России. Гостя приветствовала и подарила ему книгу директор музея Гундега Мицхеле, а затем гид показал Михайлову экспозицию. По словам посетителя, он зашел в музей случайно, так как был заинтригован его названием. Михайлов положительно отозвался об экскурсии, отметив, что получил новую для себя информацию.

В тот же день правление Латвийской федерации хоккея уволило все руководство сборной страны. Должностей лишились главный тренер сборной Олег Знарок, его помощники Харийс Витолиньш и Леонид Береснев. На чемпионате мира сборная Латвии заняла 13-е место, не выполнив поставленной перед ней задачи.

23 мая 2010 года Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщил, что период с 11 по 20 мая стал второй самой теплой средней декадой мая за 87 лет, среднесуточная температура составила +16,1 градуса Цельсия, что было на пять градусов выше нормы. На востоке Латвии температура воздуха превышала многолетние показатели на 6-7 градусов.

В тот же день в Рундальском дворце был подписан договор, согласно которому меценаты Борис и Инара Тетеревы пожертвовали 0,5 миллиона латов на завершение реставрации дворца.

В тот же день, около 18.30 дорожный полицейский Ренат Бабаев получил взятку в размере 1000 латов. При задержании Полицией безопасности, он заперся в автомобиле, стал рвать банкноты и запихивать в рот. В основном, съел фрагменты банкнот без номеров. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы.

23 мая 2009 года министр финансов Эйнарс Репше заверил, что правительство не планирует вводить талоны. Глава Минфина также отметил, что Кабинет министров предпринимает все меры, чтобы быстрей вытащить страну из экономической ямы и сделать ее конкурентоспособной.



В тот же день президент Валдис Затлерс вместе с женой и сыном трудился на субботнике в Ликтеньдарзсе — музее оккупации под открытым небом в Кокнесе, на берегу Даугавы.

В тот же день Ригу впервые посетил последний прямой потомок Пушкина - Александр Александрович Пушкин, с супругой.

23 мая 2008 года Рижское муниципальное предприятие общественного транспорта Rigas satiksme заключило договор на поставку за 52 млн евро (36,5 млн латов) 20 низкопольных трамваев у предприятия Skoda Transportation.



В тот же день Банк Латвии выпустил в обращение памятную серебряную монету «Праздник песни», в рамках программы ЕС «Европейское наследие», которая должна была отразить богатство и разнообразие европейской культуры.

В тот же день представитель премьер-министра России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует участвовать в саммите Совета государств Балтийского моря в Риге.

23 мая 2007 года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, получив сообщение о незаконно хранящихся в Балдоне огнестрельном оружии и боеприпасах, задержали судимого ранее за кражи и ограбления мужчину 1961 года рождения и ранее судимого за кражи юношу 1990 года рождения. По месту их жительства были обнаружены 25 снарядов для миномёта, одна противотанковая мина, 15 гранат, 12 гранатных взрывателей, два взрывателя от артиллерийских снарядов, 8 снарядов, одна кассетная бомба, 370 патронов и различные запчасти к стрелковому оружию.

В тот же день руководители фракций четырех партий правящей коалиции в среду официально выдвинули врача Валдиса Затлерса кандидатом на пост президента Латвии.

В тот же день во время субботника на берегу озера Лиласте главный герой кампании "Не мусори в лесу!" Цукмен открыл первый в Латвии пункт по приему пластиковых бутылок. Сдавшие пластиковые бутылки получили конфетки.

23 мая 2006 года всемирно известный дирижер Марис Янсонс получил в Риге паспорт гражданина Латвии. Янсонс одновременно является и гражданином России.

В тот же день правительство, рассмотрев правила об облегчении визового режима между Латвией и Турцией, приняло решение, что граждане Латвии теперь смогут ездить в Турцию без виз.



23 мая 2005 года президент РФ Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды», отвечая на вопрос о претензиях балтийских стран к России, сказал: «Естественно, мы никогда не будем вести переговоры о каких бы то ни было к нам территориальных претензиях. Пыталовский район Псковской области! От мертвого осла уши, а не Пыталовский район!».

23 мая 2004 года ночью на шоссе Рига-Елгава несколько раз перевернулась и упала в торфяное болото автомашина Audi 80, за рулем которой был бас-гитарист группы Прата Ветра Гундарc Маушевиц. Экспертиза констатировала, что минимальная скорость машины музыканта перед ДТП была 126 километров в час. Телесные повреждения и осмотр машины позволили предположить, что водитель не был пристегнут.



23 мая 2003 года во второй половине дня, в центре Риги, на площади Эспланады, собралось около семи тысяч человек, чтобы выразить протест против перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Это была первая массовая манифестация защитников русских школ. Премьер Эйнар Репше назвал её дешевым трюком, пережитком социализма и лебединой песней коммунистов.

В тот же день, перед началом митинга, в полицию из телефонной будки "Латтелекома" позвонил женщина, которая сообщила о якобы размещенном на Эспланаде взрывном устройстве.

23 мая 2002 года Совет по памятникам Рижской думы концептуально поддержал установление памятника первому командующему латвийской армией, полковнику Оскару Калпаксу.

В тот же день вступили поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность хозяина животного, если это животное причинило телесные повреждения человеку.

23 мая 2001 года в Центре содержания обучения и экзаменации начал действовать телефон доверия, призванный обеспечить честную сдачу экзаменов. Позвонив по телефону 7227960, каждый мог сообщить о случаях продажи экзаменационных материалов, нарушениях в процессе экзаменации и высказать свои комментарии.



В тот же вечер в эфире телеканала ЛТВ-1 впервые появилась знаменитая программа Яниса Домбурса Kas notiek Latvijā? ("Что происходит в Латвии?").

23 мая 2000 года в Латвию прибыла великая княгиня Леонида, считавшая себя наследницей дома Романовых.

23 мая 1996 года руководители латвийских христианских конфессии подарили Сейму распятие.

23 мая 1992 года Совет народных депутатов города Лиепаи принял решение «Об определении земельного участка для территории Лиепайского порта», которое установило для постоянного использования портом территорию площадью 312 гектаров и для перспективного развития 101 гектаров. Акватория порта заняла площадь размером в 810 гектаров. Это послужило началом восстановления торгового порта в Лиепае, закрытого военными в 1967 году.

23 мая 1991 года ночью началась крупномасштабная операция трех отрядов Рижского и Вильнюсского ОМОНа по ликвидации таможенных постов на литовско-латвийской и латвийско-белорусской границе. На территории Латвии были сожжены пять постов.

23 мая 1990 года была создана Юрмальская муниципальная полиция, первая в Латвии.

В тот же день Совет Министров ЛР образовал штаб добровольных стражей порядка во главе с первым заместителем председателя Совета Министров Илмаром Бишерсом.

23 мая 1989 года правление Думы Народного фронта отдало распоряжение политическому комитету к следующем заседанию правления разработать программные тезисы независимости Латвии.



23 мая 1948 года в 4 часа утра в Риге были взорваны развалины Дома Черноголовых, на их месте был разбит сквер.



23 мая 1942 года в 11.00 в Рижском городском художественном музее генеральный комиссар Латвии в Рейхскомиссариате Остланд Отто-Генрих Дрехслер открыл выставку «Немецкая книга». В своей речи он подчеркнул важность духовного оружия в борьбе.

В тот же вечер в Рижской опере прошла премьера возобновленной оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер». В этом был свой символ — именно этим спектаклем 2 декабря 1919 года Рижская опера и открылась. И дирижер был тот же самый.

23 мая 1941 года было опубликовано постановление № 684 Совета Народных Комиссаров Латвийской ССР о рассмотрении жалоб трудящихся. В нем говорилось: «Проведенной Прокуратурой Латвийской ССР проверкой состояния дел по рассмотрению жалоб трудящихся в Наркомтруде и Наркомэдраве Латвийской ССР установлены многочисленные факты волокиты по запросам и жалобам...». Были определены сроки разрешения жалоб: «в республиканских органах не свыше месяца со дня подачи жалобы, а красноармейских жалоб. — не свыше 15 дней, в городских, уездных, районных и волостных органах — соответственно в 20 и 7 дней».

23 мая 1931 года в Риге родился Гунар Цилинскис, будущаяя звезда латышского и советского кино. В 1970-х годах официально поменял фамилию на Цилинский.

23 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Вчера утром в 8 часов утра на Мельничной улице под железнодорожным пролётом у дверки билетной кассы пыталась повеситься 25-летняя Анна Дакстынь. Это было замечено одним из железнодорожных служащих, который поспешил снять с петли неудачную самоубийцу. Последняя отправлена в железнодорожную полицию. Упомянутая А. Д. неоднократно пыталась кончить с собою. Ещё на прошлой неделе А. Д. сделала попытку выбросится из окна, но неудачно зацепилась за вывеску магазина».

23 мая 1917 года в Ригу на поезде прибыл военный министр Временного правительства Александр Керенский. На вокзале его приветствовали толпы народа. Провел совещание в штабе армии и посетил передовые позиции войск. На следующий день уехал.

23 мая 1885 года безымянная улица между нынешними улицами Маскавас и Маза Краста была названа улицей Гребенщиковской в честь купца и филантропа старообрядца Алексея Гребенщикова. 7 июня 1950 года была переименована в Огарева, 20 апреля 1990 года - в улицу Гребенщикова.

Фото - president.lv, knl.lv, bank.lv, kp.ru, eg.ru, газета "Час", журналы "Атпута" и "Лайкметс", НВС, Музей оккупации.