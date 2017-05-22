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Конфликт на юго-востоке Украины может прекращен за одну ночь - это зависит от того, как скоро из зоны военных действий будет отведено вооружение, а также от политической воли. Об этом в интервью радио Baltkom заявил замруководителя миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Baltkom: Вы только что вернулись с Украины, где именно вы были и что можете сказать о ситуации в этой стране?

Хуг: Как вы знаете, я являюсь замруководителя миссии ОБСЕ в Украине и работаю в Киеве. На прошлой неделе я побывал в юго-восточном регионе страны, Донецке и Луганске, зонах, находящихся не под контролем правительства. У меня была возможность ознакомиться с ситуацией по обе стороны конфликта.

Baltkom: С кем вам удалось поообщаться, что говорят мирные жители о происходящем?

Хуг: Ситуация с безопасностью в этом регионе по-прежнему напряженная и непредсказуемая. Там по-прежнему размещено оружие в местах, где оно не должно быть, в том числе вблизи линии конфликта. В частности, на прошлой неделе ситуация обострилась на 75% по сравнению с тем, что было на предыдущей неделе. Мы насчитали примерно 200 мест, где находится оружие, которого там быть не должно. В 157 случаях речь идет об оружии, находящемся на территории, подконтрольной Донецку, в 42 - подконтрольной правительству. Большое количество оружия размещено в непосредственной близости к жилым районам. Только на прошлой неделе мы зафиксировали четыре случая, когда пострадали мирные жители. А с начала года пострадавших было 206, из них 40 были убиты. Мы также исследовали ущерб, нанесенный домам и имуществу мирных жителей, а также инфраструктуре, связанной с газом, водой и электричеством. Особенно тяжело живется тем, кто находится на границах конфликтующих территорий. Мы оказываем гуманитарную помощь, организуя так называемые "окна тишины" - зоны, в которых люди могут получить необходимую помощь. В апреле мы организовали 46 таких "окон тишины". Кроме того, мы способствуем тому, чтобы между сторонами конфликта поддерживался диалог, потому что очевидно, что только диалог может положить конец этому конфликту. И мы не прекратим это делать, при этом мы рассчитываем, что и те, кто участвует в этом диалоге, будут полноценно в него вовлечены.

Baltkom: Разговаривали ли вы с местными жителями, что они говорят, кого поддерживают?

Хуг: Мирные жители по обе стороны устали. Они устали от конфликта, от военных действий, от условий, в которых они живут, от того, что их соседей беспрерывно убивают и ранят. Они устали от того, что их дети не могут нормально ходить в школу. Это касается жителей обеих сторон. Они говорят нам, что хотят только одного – чтобы все вернулось в спокойное русло, как это было до конфликта. Мы слышим это от мирных жителей во всех деревнях. Они не понимают, почему все это происходит, потому что между ними и их земляками с другой стороны нет никаких проблем. Мы постоянно встречаемся с представителями как украинской стороны, так и Донецкой и Луганской республик, и напоминаем им об их обязательствах перед Минскими соглашениями. Об этом же нам напоминают и мирные жители – они устали от ложных обещаний.

Baltkom: Актуальны ли еще для сторон положения Минского соглашения или они существуют только на бумаге?

Хуг: Ситуацию с Минскими соглашениями нельзя описать в черно-белых цветах. Этот документ во многом стабилизировал ситуацию в регионе. Он способствовал снижению жестокости, помог отвести тяжелое оружие. Мы видим, что зона конфликта стала более ли менее стабильной. При этом большое количество оружия по-прежнему остается по обе стороны конфликта, и оно используется. Так или иначе, Минские соглашения показали, что политическая воля может быть реализована на практике. И в конечном итоге ситуация зависит именно от политической воли и политического капитала, который будет вложен в решение этой проблемы. Задача ОБСЕ - предоставлять объективную информацию, на основе которых могут быть приняты политические решения.

Baltkom: С какой стороны Минские соглашения нарушаются чаще?

Хуг: Обе стороны нарушают Минские соглашения. Это следует из наших заключений - обе стороны нарушают режим прекращения огня, обе стороны не отказались от тяжелого вооружения, обе стороны не выполняют до конца свои обещания по Минским соглашениям.

Baltkom: Насколько далека Украина от мирного урегулирования конфликта?

Хуг: Тяжело сделать такого рода предположение, потому что ситуация остается непредсказуемой. Все, что я могу сказать - это что конфликт может прекратиться за одну ночь, если будет соответствующая воля. Например, в сентябре прошлого года, с началом учебного года огонь прекратился по крайней мере на некоторое время. Так что ситуацию можно урегулировать, не хватает воли. Кроме того, положение осложняет тяжелое вооружение, которое находится там, где его не должно быть. Если эти две проблемы будут решены, то ситуация в зоне конфликта станет стабильной.

Baltkom: Правда ли, что власти Украины блокируют для населения Донбасса электроэнергию, банковские услуги, мобильную связь?

Хуг: Миссия ОБСЕ внимательно следит за тем, какое влияние конфликт имеет на ситуацию в регионе, подконтрольном правительству, и там, где контроля нет. Мы фиксируем факты. Так, 25 апреля в Луганске была прекращена подача электричества в связи с огромными задолженностями. Электроэнергия была отключена в районе полуночи, это продлилось около часа. Мы продолжаем следить за ситуацией, информация постоянно доступна в наших докладах.

Baltkom: Закончено ли расследование взрыва машины с миссией ОБСЕ в апреле 2017 года?

Хуг: ОБСЕ непрерывно проводит оценку и готовит международное расследование произошедшего. Эта два процесса проходят параллельно и было бы спекуляцией сейчас выступать с какими-либо заявлениями. Несомненно, тот, кто установил взрывное устройство на дороге, несет ответственность за смерть нашего сотрудника. Любая взрывчатка должна быть убрана, или, как минимум, эти зоны должны быть закрыты или отмечены особым образом.

Baltkom: Есть ли реальные доказательства присутствия на Украине российских вооруженных сил?

Хуг: Не знаю, на какой доклад вы ссылаетесь. Миссия ОБСЕ письменно фиксирует все факты, которые мы наблюдаем. Мы встречали военных в форме с российской символикой, мы интервьюировали пленных, которые говорили, что они являются солдатами российской регулярной армии. Все это отображено в наших докладах, которые доступны на трех языках. Мы фиксируем факты, но не проводим расследования. Выводы, основанные на наших докладах - это задача других людей.

Baltkom: Как вы относитесь к блокировке ресурсов Яндекс и Вконтакте, не является ли это нарушением прав человека?

Хуг: В компетенцию миссии ОБСЕ не входит комментирование такого рода событий. Мы осведомлены о решениях украинского руководства и данный вопрос можно переадресовать представителям ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, которые проводят соответствующие исследования и выступают с анализом и рекомендациями.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. В феврале 2015-го были подписаны минские соглашения, предусматривающие введение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Договоренности, однако, неоднократно нарушались.