В тот же день в Риге, в Большой гильдии, впервые на одной сцене в Латвии прозвучали «Свадебка» и «Царь Эдип» Игоря Стравинского в исполнении Государственного академического хора «Латвия» под управлением Мариса Сирмайса.
в Риге состоялось шествие сторонников традиционной сексуальной ориентации. Несколько человек прошли от памятника Свободы до Бастионной горки, макет фаллоса, напоминавший двухметровую спичку. Ранее один из организаторов шествия Оярс Каптейнис пояснил, что цель мероприятия в том, чтобы прославить святые акты сближения всех латвийских женщин и мужчин, накануне проведения в Риге гей-парада.
В тот же день в Риге и за ее пределами начали работать 23 стационарных фоторадара.
24 мая 2011 года
депутат Сейма Райвис Дзинтарс выразил возмущение тем, что ночью в центре Риги на гостинице Europe Royal
кто-то разместил большой портрет Иосифа Сталина. «Это выступление против Латвии как независимого государства. Это не просто хулиганство, это плевок в лицо всем латвийским семьям, пострадавшим от советского террора», - заявил Дзинтарс и призвал министра внутренних дел Линду Мурниеце лично проследить за тем, чтобы нарушители закона были найдены и ответили за свои действия. Портрет оказался декорацией к снимавшемуся в Риге российскому сериалу «Забытый».
В тот же день президент Затлерс принял участия торжествах в честь 275-летия Рундальского дворца и открыл там отреставрированный Бильярдный зал.
В тот же день председатель Рижской думы Нил Ушаков был доставлен в берлинскую клинику Charite. Для пожертвования на его лечение был открыт благотворительный счет.
24 мая 2010 года на бывшей свалке в Гетлини мэр Риги Нил Ушаков открыл пастбище для сотни овец.
В тот же день стало известно, что АО DC Holding, которому принадлежит сеть ресторанов Double Coffee, заключило долгосрочный договор об открытии ресторана в российском городе Сочи - первого своего ресторана в России. Представитель компании Юрис Роганов сообщил, что ресторан Double Coffee в Сочи будет находиться в центре города, напротив здания Олимпийского пресс-центра.
24 мая 2009 года начальник Бюро по надзору за дорожным движением Эдмунд Зивтиньш заявил, что в Латвии необходимо развивать общественный транспорт и особенно — велосипедный. А для автомашины как «транспортного средства будущего» в центре Риги Зивтиньш места не видел.
В тот же день в Риге у здания Генпрокуратуры Латвии прошел митинг в защиту прав заключённых, организованный Алиной Лебедевой, более известной как «Гвоздичная Алина». Пикет провели члены общества «Свобода» (национал-большевики) и родственники заключенных. В руках у пикетчиков был плакат с надписью: «Чиновникам — тюремная пайка».
24 мая 2008 года вечером полиция задержала очередного пьяного британского туриста, совершенно голым бегавшего по Старой Риге. Британский гражданин 1976 года рождения был сильно пьян и не смог объяснить мотивов своих действий. Он был помещён в полицейский изолятор.
24 мая 2007 года Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых датах, поддержав включение 8 Марта как Международного женского дня в перечень отмечаемых дат.
В тот же день объединение политических организаций "Центр согласия" официально выдвинуло на должность президента Латвии бывшего председателя Конституционного суда Айварса Эндзиньша.
В тот же день Сейм удовлетворил просьбу Государственной полиции выдать для административного наказания за превышение скорости председателя парламентской фракции «Центра согласия» Яниса Урбановича. 2 апреля Урбанович на шоссе Рига-Даугавпилс превысил разрешенную скорость движения (70 км/ч) почти на 46 км/ч. Депутат ехал на машине Toyota Land Cruiser со скоростью 123 км/ч, а с учетом допустимой погрешности радара - 116 км/ч.
24 мая 2006 года в Елгавском районе по подозрению в нелегальном обороте наркотиков был задержан 40-летний мужчина, у которого было обнаружено около 2 килограмма амфетамина и более 100 граммов гашиша. Примерная стоимость наркотиков - 20 тысяч латов.
В тот же день несколько сотен жителей Лиепаи на улицах аплодисментами приветствовали приехавших в город королеву Нидерландов Беатрикс и президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу. Визит королевы Нидерландов для города стал большим событием, ведь такие высокие гости не посещали Лиепаю больше ста лет. Предыдущим высоким гостем города был русский царь Николай II, несколько раз приезжавший в Лиепаю в период с 1900 по 1903 годы.
В тот же день глава парламентской фракции Латвийской первой
партии Янис Шмитс сообщил, что вскоре подаст поправки к закону о
праздничных и памятных днях, предлагающие сделать 6 апреля днем
памяти партии "Новое время". Шмитс пояснил, что это - день, когда министры "Нового времени подали в отставку.
24 мая 2005 года по улицам Риги в течение примерно часа проехали около десятка велосипедистов, четверо из них были полуголыми. Это была акция с целю привлечения внимания автоводителей к потребностям велосипедистов и их правам. Участники акции начали свой заезд у Дома печати, проехали по Вантовому и Каменному мостам, Старой Риге и другим улицам города.
В тот же день в обстановке повышенной секретности из Латвии в Россию было вывезено неиспользованное топливо из Саласпилского ядерного реактора - чуть более 2,5 кг (2578,74 грамма) высокообогащенного урана-235.
24 мая 2004 года мэр Вентспилса Айварс Лембергс заявил, что решение Европейского Союза о принятии России во Всемирную торговую организацию - это трусливое предательство интересов Латвии.
24 мая 2003 года в Риге, в спортивном зале «Сконто», начался финал песенного конкурса «Евровидение». Победительницей конкурса стала турецкая певица Сертаб Эренер.
В тот же день группа Livi распространила открытое письмо, где сообщалось, что за незаконное использование песни Dzimta valoda во время митинга протеста против перевода русских школ на обучение на латышском языке намерена подать в суд на его организаторов. Livi считали эти действия "глумлением над нашими идеалами свободы и независимости, издевательством над историей Латвии.
24 мая 2002 года Совет по памятникам Рижской думы концептуально одобрил создание в столице мемориала погибшим во время репрессий. С идеей создания в Риге мемориального сада в память погибших во время оккупации выступила группа известных в обществе людей, которые считали, что столице необходимо место, где можно почтить память жертв репрессий прошлого века.
24 мая 2001 года в Риге в помещении бывшего завода "Альфа" открылся первый в Латвии гипермаркет.
В тот же день утром 1344 заключенных Центральной тюрьмы и 307 заключенных тюрьмы Браса, в знак протеста против запрета на продуктовые передачи, отказались от завтрака.
24 мая 2000 года утром в Риге, на перекрестке улиц Деглава и Сахарова, неизвестная автомашина сбила маленькую косулю. После телефонных звонков жителей на место происшествия прибыли работники Пожарно-спасательной службы, которые отвезли животное в Рижский зоопарк.
В тот же день в Робежниеки Краславского района на ферме Виестура Габрусанса начали нестись первые латвийские страусы. Первое снесенное страусихой яйцо весило 1 килограмм 140 граммов. Яйцо имело длину 15 сантиметров, кремовый цвет, толщина скорлупы составила примерно 1,5 миллиметра.Так как скорлупа страусиного яйца была очень толстой и твердой, яйцо пришлось сверлить, для чего хозяин использовал электрическое сверло, подаренное Раймондсом Паулсом.
24 мая 1999 года стало известно, что по данным Центрального статистического управления 12,2% латвийских семей считали что экономическая ситуация в стране в прошлом, 1998 году, году значительно ухудшилась. 25,9% семей считали, что за прошлый год экономическая ситуация в стране ухудшилась ненамного, а 22% семей считали , что она не изменилась. 14% семей считали, что экономическая ситуация в стране немного улучшилась и лишь 0,4% полагали, что достигнуто значительное улучшение экономической ситуации. 25,5% семей не могли дать оценку экономической ситуации в стране.
24 мая 1998 года в Польше был ограблен латвийский туристический автобус, направлявшийся в Испанию Пострадала одна пассажирка, раненая грабителями ножом в ногу.
24 мая 1995 года в газете «Латвияс Вестнесис» был опубликован меморандум правительства ЛР и Банка Латвии, подписанный премьером Гайлисом и главой Банка Репше. В пунктах 1 и 3 меморандума правительство ЛР и БЛ гарантировали сохранность вкладов в «Банке Балтия» и обеспечение финансирования в период реструктуризации.
24 мая 1994 года в 12.10 в Риге прогремел взрыв у бистро «Зайга» фирмы «Дукатс». Погиб президент фирмы Владимир Дукатс, были ранены несколько прохожих, один из которых скончался. По данным полиции, взрыв был делом «харитоновской группировки».
24 мая 1992 года в Риге в Доме конгрессов начался восстановленный Бал латышской прессы. Предыдущий был в 1940 году, а самый первый - в 1922-м.
24 мая 1991 года 30 бойцов Рижского ОМОНа захватили таможенный пост у поселка Элея на границе с Литвой.
В тот же день было принято постановление Президиума Верховного Совета ЛР и правительства о неотложных мерах самозащиты, которое предусматривало создание структур пограничной охраны.
В тот же день был учрежден Рижский авиационный университет (РАУ).
24 мая 1990 года пленум ЦК КПЛ решил с 5-го июня приостановить деятельность редакции газеты Cīņa за невыполнение решений партийной организации. Была создана новая редакция, а ушедшие из газеты сотрудники стали издавать газету Neatkarīgā Cīņa.
24 мая 1971 года в Риге начался судебный процесс над группой евреев, задумавших угнать пассажирский самолёт. Четыре человека, также систематически изготовлявших и распространявших в Риге и других городах сочинений антисоветского характера и передававшие за границу клеветническую информацию, были приговорены к 1 до 3 лет лишения свободы.
24 мая 1936 года в Риге на площади Виенибас (Домской) прошел парад скаутов, на котором президент Карлис Улманис вручил скаутам 11 новых знамен.
25 мая 1925 года рижская газета «Сегодня»
сообщила: «Вчера в Ригу доставлены двое коммунистов, арестованный вблизи латвийско-советской границы на стороне Латвии. В пятницу после обеда латвийские пограничники заметили в лесу вблизи границы двух подозрительных мужчин. На них была устроена облава... При допросе и осмотре документов выяснилось, что задержанные оба принадлежат к коммунистической партии и считаются одними из главных организаторов советского пограничного шпионажа».
24 мая 1922 года независимую Латвийскую Республику признала Болгария. Об этом болгарский посол в Париже генерал Михаил Попов Савов сообщил латвийскому послу.
24 мая 1919 года в Риге на базе мастерских Киевского политехнического института была образована Школа техников и механиков Красного Воздушного флота. Потом она переехала в Москву, а в Ригу вернулась в 1945 году как РВВИАУ — военное авиационное училище. В 1961-м преобразована в гражданский вуз, с 1977 года называлась РКИИГА — Рижский краснознаменный институт инженеров гражданской авиации.
24 мая 1917 года газета «Рижское обозрение» сообщила: «В Двинск доставлено 1000 солдат с фронта с признаками отравления. Во время братания их угощали немецкие солдаты отравленной водкой».
24 мая 1736 года был заложен краеугольный камень в фундамент Рундальского дворца.