24 мая 2016 года президент Раймондс Вейонис в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" заявил, что количество неграждан в Латвии - это нехороший сигнал, но массовая натурализация была бы неправильным решением. Говоря о том, что к столетию государства планируется принять политические решения, направленные навстречу негражданам, он подчеркнул, что никакие конкретные решения и инициативы не готовятся и не предлагаются.

24 мая 2015 года глава комиссии Сейма по народному хозяйству Романc Наудиньш (ВЛ-ТБ/ДННЛ) заявил в в интервью журналу «Капиталс», что в школах необходим отдельный учебный предмет о народном хозяйстве. «Понимание о народном хозяйстве нужно развивать у школьников с той же энергией, с какой их учат петь и танцевать, только на песнях и танцах мы далеко не уедем», сказал политик.

24 мая 2014 года температура воздуха во второй половине дня достигла нового рекордного значения - в Вентспилсе зафиксировано +31,7 градуса, сообщило Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. До этого майский рекорд для Вентспилса также составил +31,7 градуса, и такая жара была в 1958 году.

24 мая 2013 года предприятие «Лиепайский металлург» подало в Лиепайский городской суд заявление о начале процессе правовой защиты.

В тот же день в Риге, в Большой гильдии, впервые на одной сцене в Латвии прозвучали «Свадебка» и «Царь Эдип» Игоря Стравинского в исполнении Государственного академического хора «Латвия» под управлением Мариса Сирмайса.

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в Риге состоялось шествие сторонников традиционной сексуальной ориентации. Несколько человек прошли от памятника Свободы до Бастионной горки, макет фаллоса, напоминавший двухметровую спичку. Ранее один из организаторов шествия Оярс Каптейнис пояснил, что цель мероприятия в том, чтобы прославить святые акты сближения всех латвийских женщин и мужчин, накануне проведения в Риге гей-парада.

В тот же день в Риге и за ее пределами начали работать 23 стационарных фоторадара.

Фото - president.lv, mixnews.lv, журнал "Атпута".