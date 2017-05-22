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Материалы централизованных экзаменов надо делать под конкретные группы школьников, так как сегодня ученики стандартных программ сдают один экзамен с учениками специальных программ. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила директор Рижской основной школы "Пардаугава" Ирена Шинкарева. По ее словам, было бы практичнее, если бы школьники сдавали централизованные экзамены согласно уровню своей подготовки.

"Сегодня стандарт один. Но если дети, которые учат английский с первого класса, углубленно изучают математику. И простые школьники, у которых нет углубленно изучения какого-то предмета, сдают один и тот же экзамен с ними. Можно было бы разделить экзамены на категории, как при изучении иностранного языка вне школы, где знания оцениваются на категорию, согласно которой человек проходит проверку. А у нас обязательный экзамен по математике, которые сдают те же гуманитарии. вот здесь, на мой взгляд, недоработка", - отметила она.

Напомним, что на прошлой неделе 12-классники сдавали централизованные экзамены, среди которых три обязательных для всех выпускников - экзамен по математике, латышскому и иностранному языку.