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Некий пользователь Twitter по имени Артурс Перконс предлагает латвийским избирателям - пользователям латвийского сегмента социальной сети Twitter таблицу, в которой партии на предстоящих выборах разделены по нескольким критериям: "рискованное голосование", "не рекомендуется","категорически запрещается", "надо голосовать за одну из нужных партий", "нужно идти и голосовать".

Судя по таблице, то можно голосовать за так называемые латышские партии, рискованно голосовать за представителей СЗК, нельзя отдавать голоса за партии "Согласие" и "Честь служить Риге", которые названы "Группой друзей Кремля". Ну и категорически запрещается "сливать голоса", делая выбор в пользу "другой партии".

Автор таблицы поясняет, что она предназначена для тех, кто еще не определился с выбором и вообще сомневается, стоит ли идти и голосовать.

Izmantojot aptauju datus no https://t.co/xcH8XzBYuM

uztaisīju vēlētājiem saprotamu tabulu, par ko var droši balsot: pic.twitter.com/EmTpwpZQVc — Arturs Pērkons (@pArt07) May 19, 2017

Муниципальные выборы в Латвии пройдут 3 июня. На выборах предстоит избрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений.

Согласно рейтингам партий, приведенным в пример пользователем Twitter, если бы муниципальные выборы состоялись завтра, то за "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР) проголосовали бы 47,8%% рижан.

Далее по популярности следует национальное объединение — за них готовы голосовать 11,4% рижан. На третьем месте "Единство" - 9,9%, далее идет Новая консервативная партия - 9,5%, затем список Латвийского объединения регионов и партии "Для развития Латвии" — 9,2%.

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) набрал бы 6,9% голосов избирателей. За за "KPV LV" — 2,9%.

19,7% опрошенных в апреле еще не определились, за кого будут голосовать, а 5,4% заявили, что не намерены участвовать в выборах.