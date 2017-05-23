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Над Манчестером кружат вертолеты, а территория вокруг "Манчестер Арена", где во время концерта, по предварительным данным, произошли два взрыва, оцеплена полицией, рассказала радио Baltkom очевидец происходящего, живущая рядом с "Манчестер Арена" Яна Буколовска.

«Мы поняли, что происходит, только спустя полчаса, как произошли взрывы. К тому моменту полицейские машины уже оцепили главные подъезды к центру, включая дорогу, на которой мы живем. Движение все еще было оживленным, автобусы и машины разворачивали в объезд. Пускали только машины скорой помощи. На улице было довольно много людей, среди которых те, кто был в зале. Многие стояли группами”, - рассказала она радио Baltkom.

По ее словам, у оцепления собираются люди.

«Начиная примерно с 11 над городом кружат как минимум два вертолета. За последние два часа от концертного зала проехали мимо только две полицейские машины, одна за другой. За последний час приехали еще несколько скорых и полицейских машин. Около полуночи в сторону арены бежала женщина с телефоном, но ее остановил и развернул полицейский. До сих пор рядом с окружением стоят люди. Пешеходов уже пускают чуть ближе к центру, но полиция предупредила держаться на расстоянии”, - рассказала Буколовска.

Британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером сообщили о двух «звуках, похожих на взрывы» на стадионе «Манчестер Арена». Местная полиция затем сообщила о раненых и погибших, их число не сообщается.

Официального сообщения о том, что произошло на стадионе, пока не было.