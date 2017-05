Эксклюзив |

Взрыв на стадионе "Манчестер Арена" в конце выступления американской певицы Арианы Гранде вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей, политиков и знаменитостей.

Сама певица написала в Twitter сразу после всех событий:

"Я разбита. От всего сердца говорю, что мне очень жаль. У меня нет слов"

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.

После взрыва в соцсетях начали появляться видео и фото с места событий. На видео, где заснят момент взрыва, люди в панике начинают покидать свои места и пытаются как можно быстрее покинуть концертный зал.

Один из очевидцев поделился видео бегущих в метро людей.

Panicking at Victoria Station after @ArianaGrande concert. Hope everyone is all safe and well. pic.twitter.com/6Q5WNXFkFO — Zach Bruce (@Zach_bruce) 22 мая 2017 г.

Кто-то пытается с помощью Twitter найти потерявшихся во время взрыва родных и близких.

My sister is missing in the concert haven't heard of her please contact me #Manchester #RoomForManchester worried and sick now pic.twitter.com/ej3QN66g58 — milky (@tugtheragain) 23 мая 2017 г.

Одна из пользовательниц Twitter поделилась фото таксиста, которые предлагал бесплатно отвезти пострадавших и посетителей в больницы.

"Проявление человечности", - написала она.

The acts of humanity. Taxi drivers taking the injured to hospital & visitors to safety in the city after terrorist attack #ManchesterArena pic.twitter.com/5M5IMqILuB — Elaine Willcox (@ElaineWITV) 23 мая 2017 г.

Жительница Манчестера Хелен Пидд поделилась фотографиями полицейского спецназа, который патрулировал район Манчестер-арены.

Armed and masked police on New Cathedral street by Harvey Nicks and M&S after @ManchesterArena incident - sirens blazing pic.twitter.com/hJ7kYtDgdm — Helen Pidd (@helenpidd) 22 мая 2017 г.

Пользователь Астро Ренато проводит параллель с названием концертного тура Арианы Гранде "Опасная женщина".

Свои соболезнования высказали и знаменитости.

"Мои мысли, молитвы и слезы для всех тех, кого коснулась сегодняшняя трагедия в Манчестере. Я посылаю всю свою любовь", - написала певица Тейлор Свифт.

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 мая 2017 г.

"Я убит горем из-за того, что случилось сегодня вечером в Манчестере. Посылаю свою любовь всем причастным", - написал британский певец Гарри Стайлз.

I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight.

Sending love to everyone involved. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) 23 мая 2017 г.

"У меня болит сердце за мою сестру, Ариану и каждую семью, пострадавшую от этого трагического события в Великобритании. Мне очень жаль это слышать", - написала американская исполнительница Ники Минаж.

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 мая 2017 г.

"Мир рушится. Хочу послать всем свою любовь", - написал певец Крис Браун.

The World is falling apart. Wanna send my love to everyone. — Chris Brown (@chrisbrown) 23 мая 2017 г.

"Глубоко опечалены трагическим событием в Манчестере. Наши мысли со всеми, кого это затронуло", - написал генеральный директор компании Live Nation, которая занимается организацией живых концертов, Майкл Рапино.

Deeply saddened by the tragic events in Manchester. Our thoughts are with everyone affected. @ArianaGrande — Michael Rapino (@rapino99) 23 мая 2017 г.

"Канадцы шокированы известием об ужасной атаке в Манчестере. Пожалуйста, помните о жертвах (трагедии) и их семьях", - написал в Twitter премьер-министра Канады Джастин Трюдо.

Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23 мая 2017 г.

Мэр Манчестера Эндрю Бернэм написал в Twitter, что нынешняя ночь стала "ужасной" для города.

My heart goes out to families who have lost loved ones, my admiration to our brave emergency services. A terrible night for our great city — Mayor Andy Burnham (@MayorofGM) 23 мая 2017 г.

"Скорблю из-за трагических событий в Манчестере. Наша солидарность с обществом и правительством Соединенного Королевства", - написал президент Мексики Энрике Пенья Ньето в Twitter.

Lamento los trágicos acontecimientos ocurridos en Manchester. Nuestra solidaridad con la sociedad y gobierno del Reino Unido. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 23 мая 2017 г.

По последним данным, в результате взрыва в концертном зале в центре города по последним данным погибли 22 человек и еще 59 получили ранения. Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.