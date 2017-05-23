АНОНС: Baltkom-online о взрыве в Манчестере (2)
Эксклюзив | 23 мая 2017 года, 12:14
Сегодня после 13.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться вчерашний взрыв в концертном зале в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 и пострадали 59 человек..
Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами. и очевидцами события.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Во раздули!!!! На Донбассе сколько людей полегло,а в Сирии?! Все молчат. Так что господа гейропейцы принимайте удар в рыло достойно, это карма и дальше будет ещё хуже, а ещё дальше АД, по праву вы это заслужили! Сотни тысяч погибших ради ваших амбиций в странах Югославии, Сирии, Ливана, Афганистана, Ирака, Йемена, Украине, Донбаса, посылают вам горячий привет!
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И кому нужна эта болтология
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