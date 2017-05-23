Эксклюзив |

Сегодня после 13.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться вчерашний взрыв в концертном зале в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 и пострадали 59 человек..

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами. и очевидцами события.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.