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При входе в "Манчестер Арена", где во время концерта Арианы Гранде произошел взрыв и погибли 22 человека, всегда проверяют сумки на наличие еды и воды, но не используют металлодетекторы, рассказала радио Baltkom очевидец теракта Марина Гринвуд.

Сама Марина с дочерью не пострадали, поскольку находились далеко от эпицентра взрыва.

“К счастью, я не была в самом центре, мы сидели на противоположной стороне Арены. Арена очень большая, поэтому можно сказать, нам повезло. Уже под конец концерта мы услышали хлопок. Для нас он не был очень громким - как будто что-то упало, мы еще подумали – может, лопнул воздушный шар. Только когда люди побежали в другую сторону, поняли, что что-то случилось. Мы были рады, что нам удалось выйти. Когда мы шли к машине, мы видели людей, которые бежали, плакали. Увидели полицию, скорую. Моя подруга, которая шла через вокзал, тоже видела людей в крови, но не убитых, слегка раненых, полиция их направляла, куда идти... И только уже дома, в новостях, я увидела, что произошло”, - рассказала Марина.

Она отметила, что на входе в “Манчестер Арена” людей проверяет охрана.

“Сумки там проверяют всегда. Я хожу туда очень часто. Например, я недавно ходила 2 мая на концерт Бруно Марса, проверяли сумки, еду, бутылки нельзя проносить. Но самого человека не проверяют, не сканируют металлоискателями, как в аэропорту, например”, - сказала Марина.

Она добавила, что в целом Манчестер был спокойным городом.

“До вчерашнего вечера очень было спокойно, безопасно, конечно, ужасно, что это произошло в этой Арене. Ведь был аншлаг, в основном это женская аудитория, школьницы. Я сама была с дочерью. Сейчас я на работе, в новостях полиция сообщила, чтобы не приближались к этой зоне”, - рассказала Марина Гринвуд.

По последним данным, в результате взрыва в Манчестере, который совершил смертник, погибли 22 человека. В больницах остаются 59 человек. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как теракт.