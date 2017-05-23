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Чтобы совершить террористический акт, на нем не обязательно присутствовать смертнику. Взрывчатое вещество можно заложить заранее. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал специалист в области психологии терроризма Игорь Карпов, комментируя взрыв на стадионе "Манчестер Арена".

"К сожалению, в последнее время такие события происходят периодически. Пока не установлены имена всех погибших, тяжело говорить о том, кто совершил данный теракт. Возможно, компетентные органы потом найдут разорванное тело самоубийцы, а если нет, то это будет означать, что взрывчатое вещество было заложено заранее", - рассказывает Карпов.

Он также усомнился в информации о том, что взрыв осуществил смертник-одиночка, который пронес взрывное устройство прямо на стадион.

"В одиночку действуют только террористы с психическими отклонениями. Если мы говорим о такой террористической организации как ИГИЛ, то здесь всегда присутствует подготовка, разрабатываются целые системы", - отметил Карпов.

Он рассказал, что смертников психологически обрабатывают двумя способами - либо крушением личности, либо атакой любовью, если речь идет о женщинах. Играют на чувствах людей и на интеллекте обещаниями о вечном рае на небесах.

"Крушение личности подразумевает под собой высшую степень издевательства. Человека насилуют, внушают ему, что он не попадет к Аллаху поскольку грешен. Искупить вину можно только одним способом - принести себя в жертву во имя смерти неугодных. В свою очередь, атака любовью строится на протяжении нескольких лет, после чего женщина сама добровольно отнесет и положит взрывчатку куда надо", - рассказывает Карпов.

Он также добавил, что вычислить террориста в толпе людей очень тяжело, даже если у него будет оттопыриваться куртка из-за взрывчатки.

Напомним, что по данным британской полиции, в результате предполагаемого теракта на "Манчестер-арене" погибли 22 человека, в том числе несколько детей. Атаку осуществил один человек, который также погиб, подтвердили в полиции.