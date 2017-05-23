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Теракты подобные тому, что произошел 22 мая в Манчестере будут происходить и впредь, так как их исполнители так называемые террористы-одиночки или волки-одиночки будут еще более активно вербоваться террористическими организациями, сказала в эфире программы Baltkom-online радио Baltkom ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, доктор политических наук Наталия Рогожина.

"Теракт в Манчестере ничем не отличается от предыдущих терактов в Европе. Последний теракт в Париже показал, что объектами атаки являются массовые сборища людей. Теракт в Манчестере, показал, что террористы из ИГИЛ не отступают от своей тактики. Для террористов не важно, дети там, или женщины, им важно, чтобы это было резонансно. Их целью является навести страх на Западную публику, породить хаос и смятение. Чем больше людей будет вовлечено, тем больше это повысит популярность террористов среди своих сторонников и честь самой террористической организации. Сразу после терактов, сторонники боевиков в социальных сетях призывают совершать еще больше терактов за неверных, в отместку за бомбордировки Сирии и Ирака. Такие сообщения заполоняют социальные сети в массовом порядке", - сказала эксперт.

По словам доктора политических наук, можно предположить, что по мере того, как ИГИЛ будет терять свои подразделения и базы в Сирии и Ираке, тем больше террористов-одиночек, как их еще называют волков-одиночек, будет появляться. Тем более, что ИГИЛ разными методами активно вербует будущих боевиков.

"Операторы в структуре ИГИЛ находят людей, готовых совершить теракт, через соцсети и мобильные интернет-приложения. В ИГИЛ находятся психологи, которые манипулируют и умело обрабатывают людей на совершение терактов, поэтому можно предположить, что количество волков-одиночек будет только возрастать. К тому же, что такие теракты материально не затратны. Исполнителю сообщают, где он должен достать взрывчатку и когда совершить акт. Поэтому, такие теракты, к сожалению, будут повторяться", - сказала Наталия Рогожина.

По словам эксперта, в системе ИГИЛ работают программисты, террористы в социальных сетях пускают закодированные команды о необходимости совершения терактов, в связи с чем работа служб контрртеррористической деятельности очень сильно осложнена.

Как сообщал портал Mixnews, вечером 22 мая на стадионе в британском Манчестере во время концерта певицы Арианы Гранде произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека, ещё 59 пострадали.

СМИ сообщили, что подозреваемым в совершении теракта Манчестере является 23-летний Салман Абеди.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"